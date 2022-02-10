В Украине осталась только одна «желтая» область: Минздрав обновил зоны карантина

В желтой зоне осталась только Полтавская область. Впрочем, еще вчера в нее входили также Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области. Еще два региона – красные. Остальные – в оранжевой зоне.

Актуально Почти 42 тысячи больных COVID-19 в Украине за сутки

Красная зона

В зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся две области:

Ивано-Франковская,

Ровненская.

Однако, с завтрашнего дня, 11 февраля, она будет расширена. Ограничения будут усилены в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях.

Показатели заболеваемости

В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 1 249 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения. Также превышен уровень госпитализаций – в 18 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.

В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Уровень заболеваемости в Украине высокий / Инфографика Минздрава

Ситуация с COVID-19 ухудшается