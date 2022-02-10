Омикрон может привести к воспалению уха — врач

Омикрон может вызвать воспаление уха, которое приводит к боли и ухудшению слуха, и такие симптомы наблюдают у трети людей, заразившихся коронавирусом.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Ивано-Франковского национального медицинского университета Оксана Кондрин.

Источник: www.ukrinform.ru

«Ныне чаще замечаем у молодых людей и детей, что Омикрон вызывает воспаление уха – отит. Ведь вирус Омикрон размножается на слизистой носа и ротоглотки. Отит приводит к отеку структуры уха. Больные ощущают боль, ухудшение слуха. Отиты наблюдают почти у трети больных, зараженных коронавирусом», — отметила Кондрин.





По ее словам, больным с отитами следует обращаться к лору за лечением и назначением. Омикрон, отметила инфекционист, характерен тем, что он быстро и интенсивно размножается в верхних дыхательных путях – на слизистой носа и ротоглотки. Люди чувствуют катаральный синдром – насморк, першение в горле, может быть невысокая температура и кашель.

«Кашель — изнурительный и малопродуктивный, потому что есть, преимущественно, поражение бронхов и трахеи. Этот фактор вызывает наибольшие неприятности во время недуга. Со временем кашель уходит. Омикрон не вызывает тяжелые формы», — добавила врач.

Как сообщал Укринформ, Ивано-Франковская область находится в красной зоне эпидопасности. Рост заболевания коронавирусом врачи объясняют циркулированием штамма Омикрон.

По состоянию на 9 февраля в Ивано-Франковской области за прошлые сутки зарегистрировано 750 новых случаев COVID-19, выздоровели 1 371 человек, 11 человек умерли.

В Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 308, медработников – 1 076).