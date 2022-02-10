Как князь Голицын проиграл свою жену в карты (ФОТО)

Князь Голицын в обществе слыл самодуром, повесой и транжирой. Например, историк Михаил Иванович Пыляев отзывался о нем так: «Этот Голицын имел 24000 душ крестьян и громадное состояние, которые пустил прахом: частью проиграл в карты, частью потратил на неслыханное сумасбродство.

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Он ежедневно отпускал кучерам своим шампанское, крупными ассигнациями зажигал трубки гостей, бросал на улицу извозчикам горстями золото, чтобы они толпились у его подъезда, и прочее. Прожив таким образом состояние, он подписывал не читая векселя, на которых суммы выставлялись не буквами, а цифрами. В конце своей жизни он получал содержание от своих племянников и никогда не сожалел о своем прежнем баснословном богатстве, всегда был весел духом, а часто и навеселе».





Женой же князя стала Мария Вяземская, молодая красивая девушка, которую часто называли Юноной за ее обворожительность.

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В брак молодые вступили в 1789 году, но отношения у них сразу не заладились. Князь был настоящим деспотом и периодически поднимал руку на свою молодую жену. Конечно, Голицын не жалел денег на наряды для Марии, вывозил ее на балы и хвалился перед людьми красотой своей супруги, но в обычной жизни он вел себя точно так же, как и до брака. Он отдыхал с друзьями и мог месяцами не появляться дома. Мария видела, как ее муж постепенно идет к полному разорению из-за своего расточительства. Испугавшись за его и свое будущее, она пошла просить помощи у Александра I, но государь отказался принимать в этом участие.

Пока Голицын не приходил домой и проводил свое время так, словно он все еще холостяк, Вяземская увлеклась красивым и статным графом Разумовским. Тот был истинным барином, утонченным и вежливым. Жил граф богато, любил науку, чтение и увлекался искусством. Очень скоро взаимная симпатия двух молодых людей переросла в любовь и, казалось, что скандал уже неминуем, однако нашелся другой способ разрешить эту ситуацию.

Как бы сильно ни хотела Вяземская получить развод, сделать это в то время было практически невозможно. Из-за этого Разумовский все никак не находил себе места. Сначала он собирался вызвать Голицына на дуэль, но решил пойти другим путем. Голицын был страстным игроком, и поэтому граф предложил князю сыграть с ним на большую ставку. Муж Вяземской был слишком азартным человеком, чтобы не согласиться. За одну ночь Разумовский отобрал у Голицына почти все состояние. Когда забрезжил утренний свет, граф предложил поставить Вяземскую против всего, что он выиграл за ночь. Голицын сначала колебался, но все же согласился.

Разумовскому все-таки удалось получить себе желанную женщину, а Мария Григорьевна чувствовала себя оскорбленной, что ее, урожденную княжну, поставили на карту, словно она крепостная девка. Об этой истории стали говорить везде, и благодаря широкой огласке церковь посчитала, что недопустимо такое поругание священных уз и разрешила расторгнуть брак. Мария же все равно оказалась в положении отвергнутой обществом, и вход в аристократические дома для нее был закрыт.

После скандала Вяземской нельзя было появляться там, куда могли прийти члены императорской семьи. Однако на помощь Разумовским пришел сам Александр I. Вяземскую периодически все еще приглашали на маленькие семейные праздники с танцами. И на одном из таких праздников сам государь, демонстративно пройдя через весь зал, пригласил Марию на танец. После этого все члены высшего общества снова стали относиться к ней как к равной.

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