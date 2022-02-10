За сутки более 70 тысяч украинцев вакцинировались против коронавируса

Суточная статистика вакцинации против COVID-19

В частности, первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу – 29 487 людей. Известно, что дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную дозу – 19 228 человек.

Актуально Почти 42 тысячи больных COVID-19 в Украине за сутки

Прививки проводили 892 мобильные бригады по иммунизации, 3 299 пунктов прививки и 426 центров вакцинации населения.

Использовали четыре препарата:

Pfizer (Comirnaty) – 53 292 прививки,

Sinovac (CoronaVac) – 12 384,

Moderna – 4 033,

AstraZeneca – 969.

Важно! Правительство утвердило порядок осуществления компенсации ущерба, связанного с осложнениями, возникшими после вакцинации против коронавируса.

Общая статистика вакцинации

С начала вакцинальной кампании привито 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, получивших две дозы – 14 869 937 людей.

По состоянию на 10 февраля дополнительную дозу получили – 22 159 человек, а бустерную прививку сделали уже 512 531 человек.

Всего проведено 30 925 212 прививок.

Напомним, что НСЗУ продолжает заключать договоры с поставщиками медицинских услуг по вакцинации против COVID-19 и оплачивает оказанную пациентам услугу по вакцинации. Так, медицинские учреждения получают за каждого пациента:

35 гривен за первую дозу вакцинации;

84 гривны за вторую дозу вакцинации;

60 гривен за третью дозу вакцинации.

Больше об этом Больницы получают деньги за каждого вакцинированного пациента, – Ляшко