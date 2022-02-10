Почти 42 тысячи больных COVID-19 в Украине за сутки — srochnye-novosti

В больницы попали 4 128 человек с COVID-19 или подозрением на недуг. От осложнений коронавируса умерли 280 пациентов. Зато выздоровели – 16 628 человек.
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Темпы тестирований
За сутки 9 февраля лаборатории провели 157 551 тест на выявление коронавирусной болезни различными методами, в частности методом ПЦР – 84 520, методом ИФА – 6962, исследований экспресс-тестами на антиген – 66069.
Коронавирус в регионах за сутки:
- Киев – 3880;
- Винницкая область – 1001;
- Волынская область – 1118;
- Днепропетровская область – 2420;
- Донецкая область – 1545;
- Житомирская область – 2602;
- Закарпатская область – 928;
- Запорожская область – 1423;
- Ивано-Франковская область – 1441;
- Киевская область – 1373;
- Кировоградская область – 494;
- Луганская область – 756;
- Львовская область – 2280;
- Николаевская область – 957;
- Одесская область – 3918;
- Полтавская область – 1523;
- Ровенская область – 1917;
- Сумская область – 1471;
- Тернопольская область – 1379;
- Харьковская область – 2016;
- Херсонская область – 1373;
- Хмельницкая область – 2109;
- Черкасская область – 1232;
- Черновицкая область – 1062;
- Черниговская область – 1476.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал