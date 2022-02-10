В Украине 40% людей в возрасте от 60 лет получили COVID-прививки

В Украине только 40% людей в возрасте от 60 лет вакцинировались против COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Игорь Кузин написал в Фейсбуке.

Источник: www.ukrinform.ru

“Одной из приоритетных задач кампании вакцинации является защита наиболее уязвимых к коронавирусу. Речь идет как о людях в возрасте 60+, так и тех, кто имеет сопутствующие заболевания. По состоянию на 7 февраля только 40% людей в возрасте 60+ вакцинировались”, — отметил Кузин.





По его словам, для упрощения доступа этой категории людей к вакцинации, особенно в сельской местности, с 10 января приступили к работе мобильные бригады по вакцинации. Сосредоточена работа таких бригад на тех громадах, где вакцинировались менее 25% пожилых людей.

“По состоянию на 4 февраля уже было совершено около 11 тысяч выездов. В общей сложности они сделали около 120 тысяч вакцинаций. За прошедшую неделю мобильные бригады совершили 3244 выезда. За это время в соответствующих громадах ими было сделаны более 31 тысячи вакцинаций”, — подчеркнул Кузин.

Он подчеркнул, что «в целом же, с 28 января по 4 февраля, треть всех вакцинаций среди пожилых людей были сделаны именно благодаря работе мобильных бригад».

Как сообщал Укринформ, 21 января министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал, что к вакцинации против COVID-19 в селах привлекут 240 мобильных бригад, которые будут вакцинировать прежде всего население в возрасте от 60 лет.