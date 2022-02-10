Tesla пришлось убрать один компонент из китайских Model 3 и Model Y, чтобы справиться с нехваткой чипов

Стало известно, что для достижения целевых показателей в четвёртом квартале 2021 года и снижения негативного воздействия дефицита полупроводниковой продукции, компания Tesla удалила один из двух электронных блоков управления, которые устанавливаются на рулевые стойки некоторых электромобилей Model 3 и Model Y, произведённых в Китае.

Источник: avtodream.org

Об этом пишет CNBC со ссылкой на собственные осведомлённые источники.





В сообщении сказано, что Tesla не уведомляла клиентов о внесённых изменениях, которые затронули десятки тысяч электромобилей, которые произведены на шанхайском заводе компании и отгружены в Китай, Австралию, Великобританию, Германию и другие страны. На данный момент неизвестно, будет ли Tesla вносить аналогичные изменения в электромобили, производимые компанией в США.

Тем не менее, получается, что Tesla пришлось внести изменения, выходящие за рамки публично озвученных в конце 2021 года мер, направленных на сохранение уровня поставок автомобилей.

Это также означает, что Tesla не сможет сделать все выпущенные на рынок электромобили беспилотными с помощью простого обновления программного обеспечения, что противоречит заявлению главы Tesla Илона Маска (Elon Musk), которое было сделано во время недавнего финансового отчёта.

«Я предполагаю, что в этом году мы достигнем полного автономного вождения на уровне безопасности, значительно превышающем уровень безопасности управления человеком.

Так что автомобили в автопарке, по сути, ставшие самоуправляемыми благодаря обновлению программного обеспечения, я думаю, могут в конечном итоге стать причиной самого большого увеличения стоимости активов среди всех классов активов в истории», — заявил Илон Маск.

Согласно имеющимся данным, добавление функции, позволяющей водителю совершать поездки на электромобиле Tesla без помощи рук и рулевого колеса, требует наличия в конструкции именно двух электронных блоков управления.

Это означает, что для интеграции этой функции владельцам авто компании придётся посетить сервисный центр, специалисты которого могут установить дополнительный блок управления.

При этом отмечается, что электромобили с одним блоком управления не являются менее безопасными, поскольку он в основном играет роль резервного инструмента.