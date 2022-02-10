Санта Димопулос открыла секрет идеальной фигуры

Украинская певица и победительница шоу «Танцы со звездами» Санта Димопулос, без сомнений, имеет идеальную фигуру.

В Instagram-stories у исполнительницы поинтересовались, как ей, маме двоих детей, удалось вернуть свои идеальные формы после родов. Санта признается, что ничего особенно не делала. Звезда правильно питалась, ходила на тренировки, массажи и выполняла дыхательные упражнения.





Впрочем, певица признается, что после вторых родов ей до сих пор не удалось вернуться в форму. Поэтому она советует внимательно следовать за питанием во время беременности.

Санта Димопулос через три месяца после вторых родов / instagram.com/santadimopulos

«Но после второй беременности тело до конца не вернулось в ту форму, которая была до. Поэтому не нужно слишком расслабляться во время беременности, особенно после 30-ти», — поделилась артистка.

ТСН