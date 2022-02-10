Вкусный и полезный десерт из яблок можно приготовить в пароварке. Такое блюдо придётся по вкусу тем, кто придерживается правильного питания или поддерживает диету. Делюсь простым рецептом!
Источник: povar.ru
Описание приготовления:
Яблоки в пароварке можно приготовить как с начинкой, так и без неё. В качестве начинки можно взять изюм, клюкву, чернослив, но сочетание с творогом, на мой взгляд, одно из самых удачных. Экспериментируйте!
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки
Блюдо: Десерты / Блюда на пару
Диета: ПП рецепты
Ингредиенты:
- Яблоки — 4 Штуки (среднего размера)
- Творог — 100 Грамм
- Клюква — 30 Грамм (вяленая)
- Сахар — По вкусу
Количество порций: 2-4
Как приготовить «Яблоки в пароварке»
Подготовьте необходимые ингредиенты.
В чаше смешайте творог, клюкву и сахар по вкусу.
Яблоки вымойте. Удалите семенную коробочку, придав форму чашечки.
Выложите яблоки в чашу пароварки. Заполните их подготовленной начинкой. Установите чашу с яблоками в пароварку. Установите время 25 минут.
Через указанное время проверьте готовность яблок. Они должны хорошо протыкаться ножом, но не разваливаться. Достаньте чашу из пароварки и немного охладите.
Переложите на блюдо. Охладите до слегка теплого состояния и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Видео рецепт «Яблоки в пароварке»