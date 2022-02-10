Вкусный и полезный десерт из яблок можно приготовить в пароварке. Такое блюдо придётся по вкусу тем, кто придерживается правильного питания или поддерживает диету. Делюсь простым рецептом!

Источник: povar.ru

Описание приготовления:

Яблоки в пароварке можно приготовить как с начинкой, так и без неё. В качестве начинки можно взять изюм, клюкву, чернослив, но сочетание с творогом, на мой взгляд, одно из самых удачных. Экспериментируйте!





Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки

Блюдо: Десерты / Блюда на пару

Диета: ПП рецепты

Ингредиенты:

Яблоки — 4 Штуки (среднего размера)

Творог — 100 Грамм

Клюква — 30 Грамм (вяленая)

Сахар — По вкусу

Количество порций: 2-4

Как приготовить «Яблоки в пароварке»

Подготовьте необходимые ингредиенты.

В чаше смешайте творог, клюкву и сахар по вкусу.

Яблоки вымойте. Удалите семенную коробочку, придав форму чашечки.

Выложите яблоки в чашу пароварки. Заполните их подготовленной начинкой. Установите чашу с яблоками в пароварку. Установите время 25 минут.

Через указанное время проверьте готовность яблок. Они должны хорошо протыкаться ножом, но не разваливаться. Достаньте чашу из пароварки и немного охладите.

Переложите на блюдо. Охладите до слегка теплого состояния и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Видео рецепт «Яблоки в пароварке»