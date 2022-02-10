Инженер разработал проект переоснащения электрокара в катамаран (ФОТО)

В ожидании получения своего забронированного пикапа Tesla Cybertruck инженер Энтони Даймонд разработал проект серьезной модернизации машины.

Источник: avtodream.org

При помощи нескольких компонентов грузовой автомобиль можно переоборудовать в катамаран, причем сделать это можно достаточно быстро прямо на берегу водоема. При этом предполагается, что никаких специальных инструментов путешественникам не понадобится.





По замыслу автора, для спуска электрического пикапа на воду потребуются съемные подводные крылья и складные надувные понтоны, которые Даймонд назвал Cybercat. Кроме того, тягу должны обеспечивать подвесные электромоторы. Крепится вся конструкция к днищу пикапа. Сообщается, что после установки всех компонентов дорожный просвет модели составит 30,5 см.

Ожидается, что максимальная скорость катамарана составит около 40 км/ч, а запас хода, в зависимости от версии, будет варьироваться от 80 до 185 км. На малой скорости или на мелководье маневрировать водитель сможет при помощи вращения колес электромобиля. Особенности управления на высокой скорости пока не раскрываются.

Испытать свое изобретение инженер намерен сразу после получения своего Tesla Cybertruck. Если тесты пройдут успешно, то он намерен наладить производство компонентов. Которые, как ожидается, могут быть установлены на любом электрокаре. Стоимость комплекта для переоборудования составит от $22 900 до $32 900.