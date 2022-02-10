Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии — СМИ

Жириновский привился от коронавируса семь раз

Российский политик попал в больницу в тяжелом состоянии, пишут СМИ. В партии это отрицают.

Российский депутат от ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, сообщает в среду, 9 февраля, ТАСС.





По данным издания, состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое.

«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии… В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней», — сказал собеседник агентства.

При этом в пресс-службе фракции ЛДПР заявили, что Жириновский продолжает работать и чувствует себя хорошо.

Напомним, что в декабре Жириновский сделал седьмую прививку от коронавируса.