Хочу вам предложить простой в приготовлении, но очень многогранный салат по вкусу — салат с курицей, яблоком и морковью. Готовится он быстро, из простых ингредиентов. Берите на заметку!

Источник: povar.ru

Описание приготовления:

Салат получается нежным, сочным, легким. Чеснок придает салату пикантность и остроту. Но если вы его не любите, вполне можно его не добавлять, а в яблочный слой можно добавить мелко нарезанный красный или репчатый лук. Майонез можно заменить на сметану или натуральный йогурт.





Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Морковь / Фрукты / Яблоки

Блюдо: Салаты

Ингредиенты:

Куриное филе — 200 Грамм (отварное)

Яйцо — 1 Штука

Яблоко — 1 Штука

Морковь — 1 Штука

Чеснок — 2 Зубчика

Соль — По вкусу

Майонез — По вкусу

Количество порций: 3

Как приготовить «Салат с курицей, яблоком и морковью»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с курицей, яблоком и морковью. Яйца отварите вкрутую и остудите в холодной воде. Морковь тщательно вымойте и отварите на среднем огне до готовности. На это уйдет примерно 25 минут, остудите.

Листья салата сполосните, обсушите и разложите по кругу на сервировочное блюдо. Отварную курицу порежьте кубиком и разложите ровным слоем на листья салата. Немного посолите.

Чеснок очистите и измельчите. Смешайте майонез с чесноком и смажьте куриный слой.

Яблоко вымойте, разрежьте пополам и удалите сердцевину. Нарежьте яблоко тонкой соломкой и разложите на куриный слой. Смажьте яблоко майонезом с чесноком.

Отварную морковь натрите на крупной терке и немного отложите. Остальную морковь выложите наверх яблок, разровняйте и смажьте оставшимся майонезом.

Яйцо очистите и натрите на средней терке. Разложите яйца по кругу, оставив пустым центр салата. Из оставшейся морковки сделайте шарики и выложите внутрь яичного кольца. Украсьте салат листиками зелени и подавайте к столу.

Приятного аппетита!