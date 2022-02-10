Сахарное печенье на кефире простой рецепт

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В этом рецепте вы узнаете, как приготовить сахарное печенье на кефире. Печенье получается с вкусной хрустящей корочкой, в меру сладкое, ароматное и очень вкусное. Что бы приготовить это печенье, вам не понадобится много времени, а продукты для него самые простые и доступные.

Источник: luchshierecepty.ru

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры!

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Ингредиенты

Порции: –+27

  • Кефир 3,2% 130 мл.
  • Сахар-песок 80 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Масло растительное 80 гр.
  • Разрыхлитель для теста 1 ч. л.
  • Мука пшеничная 320 гр.
  • Ванилин ½ гр.
  • Соль 1 щепотка
Шаги

40 мин.Видео-рецептПечать

  • В предварительно просеянную мук, добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и 0.5 гр., (половина пакетика) ванилина. Все перемешиваем с мукой.
  • В кефир комнатной температуры добавляем одну щепотку соли (на ваш вкус), 80 грамм сахара и одно куриное яйцо. Все хорошо перемешиваем.
  • В кефирную перемешанную смесь вливаем 80 грамм растительного масла. Снова все хорошо перемешиваем.
  • В кефирную смесь помешивая, порциями добавляем муку. И замешиваем тесто сначала кулинарной лопаткой, затем вымешиваем руками.
  • Тесто должно получиться мягким, оно может слегка немного прилипать к рукам. Тесто оставляем в покое на 5-10 минут.
  • Стол припорошите мукой. Отрываем от теста небольшой кусочек, примерно 30 грамм.
  • Раскатываем кусочек теста руками в колбаску, длиной около 15 сантиметров.
  • Раскатанную колбаску складываем пополам и несколько раз скручиваем.
  • Затем обваливаем заготовку печенья в сахаре и выкладываем на противень застеленный бумагой для выпечки.
  • Противень с печеньем отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 20-25 минут.
  • Сахарное печенье на кефире в духовке готово.

Печенье на кефире получается очень вкусным, ароматным и воздушным внутри. С очень вкусной хрустящей сахарной корочкой.

Приятного вам чаепития.