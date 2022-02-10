Сахарное печенье на кефире простой рецепт

В этом рецепте вы узнаете, как приготовить сахарное печенье на кефире. Печенье получается с вкусной хрустящей корочкой, в меру сладкое, ароматное и очень вкусное. Что бы приготовить это печенье, вам не понадобится много времени, а продукты для него самые простые и доступные.

Источник: luchshierecepty.ru

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры!

Еще больше вкусной и разной выпечки в рубрике — «Лучшие Рецепты Выпечки».



Ингредиенты

Порции: –+27

Кефир 3,2% 130 мл.

мл. Сахар-песок 80 гр.

гр. Яйцо куриное 1 шт.

шт. Масло растительное 80 гр.

гр. Разрыхлитель для теста 1 ч. л.

ч. л. Мука пшеничная 320 гр.

гр. Ванилин ½ гр.

гр. Соль 1 щепотка

Шаги

40 мин.Видео-рецептПечать

В предварительно просеянную мук, добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и 0.5 гр., (половина пакетика) ванилина. Все перемешиваем с мукой.

В кефир комнатной температуры добавляем одну щепотку соли (на ваш вкус), 80 грамм сахара и одно куриное яйцо. Все хорошо перемешиваем.

В кефирную перемешанную смесь вливаем 80 грамм растительного масла. Снова все хорошо перемешиваем.

В кефирную смесь помешивая, порциями добавляем муку. И замешиваем тесто сначала кулинарной лопаткой, затем вымешиваем руками.

Тесто должно получиться мягким, оно может слегка немного прилипать к рукам. Тесто оставляем в покое на 5-10 минут.

Стол припорошите мукой. Отрываем от теста небольшой кусочек, примерно 30 грамм.

Раскатываем кусочек теста руками в колбаску, длиной около 15 сантиметров.

Раскатанную колбаску складываем пополам и несколько раз скручиваем.

Затем обваливаем заготовку печенья в сахаре и выкладываем на противень застеленный бумагой для выпечки.

Противень с печеньем отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 20-25 минут.

Сахарное печенье на кефире в духовке готово.

Печенье на кефире получается очень вкусным, ароматным и воздушным внутри. С очень вкусной хрустящей сахарной корочкой.

Приятного вам чаепития.