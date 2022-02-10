Сахарное печенье на кефире простой рецепт

В этом рецепте вы узнаете, как приготовить сахарное печенье на кефире. Печенье получается с вкусной хрустящей корочкой, в меру сладкое, ароматное и очень вкусное. Что бы приготовить это печенье, вам не понадобится много времени, а продукты для него самые простые и доступные.
Источник: luchshierecepty.ru
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры!
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Ингредиенты
Порции: –+27
- Кефир 3,2% 130 мл.
- Сахар-песок 80 гр.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Масло растительное 80 гр.
- Разрыхлитель для теста 1 ч. л.
- Мука пшеничная 320 гр.
- Ванилин ½ гр.
- Соль 1 щепотка
Шаги
40 мин.Видео-рецептПечать
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В предварительно просеянную мук, добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и 0.5 гр., (половина пакетика) ванилина. Все перемешиваем с мукой.
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В кефир комнатной температуры добавляем одну щепотку соли (на ваш вкус), 80 грамм сахара и одно куриное яйцо. Все хорошо перемешиваем.
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В кефирную перемешанную смесь вливаем 80 грамм растительного масла. Снова все хорошо перемешиваем.
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В кефирную смесь помешивая, порциями добавляем муку. И замешиваем тесто сначала кулинарной лопаткой, затем вымешиваем руками.
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Тесто должно получиться мягким, оно может слегка немного прилипать к рукам. Тесто оставляем в покое на 5-10 минут.
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Стол припорошите мукой. Отрываем от теста небольшой кусочек, примерно 30 грамм.
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Раскатываем кусочек теста руками в колбаску, длиной около 15 сантиметров.
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Раскатанную колбаску складываем пополам и несколько раз скручиваем.
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Затем обваливаем заготовку печенья в сахаре и выкладываем на противень застеленный бумагой для выпечки.
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Противень с печеньем отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 20-25 минут.
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Сахарное печенье на кефире в духовке готово.
Печенье на кефире получается очень вкусным, ароматным и воздушным внутри. С очень вкусной хрустящей сахарной корочкой.
Приятного вам чаепития.