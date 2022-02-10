Фахівці пояснили, як фізична активність і когнітивні здібності пов’язані один з одним

Американські вчені провели дослідження, яке в черговий раз довело, що фізична активність і когнітивні здібності пов’язані один з одним.

У дослідженні взяли участь 90 людей середнього та старшого віку (від 50 до 74 років), які носили акселерометри під час фізичної активності, а потім проходили когнітивне тестування вдома. Головою дослідження стала доктор Раенн Мур, доцент кафедри психіатрії Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.





Дослідження показало, що в ті дні, коли учасники були найбільш фізично активні, справлятися з контрольними завданнями їм було простіше. У дні, коли фізична активність була нижче, знижувалися і когнітивні здібності. Результати дослідження представлені в журналі JMIR mHealth and uHealth.

Кореляція між фізичною активністю та когнітивними здібностями зберігалася, коли були внесені поправки на різні супутні захворювання.

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