Жириновский заболел COVID-19 и уже под ИВЛ

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Согласно РосСМИ, Жириновский может отправиться лечиться от коронавируса за границу, в Израиль или Германию.

Отмечается, что политик, который заявлял, что якобы вакцинировался восемь раз, попал в больницу утром 9 февраля. У него обнаружили пневмонию и 50-75% поражения легких.

Отдельные российские издания сообщают, что лидер российской партии ЛДПР находится на аппарате ИВЛ, а врачи оценивают его состояние как тяжелое. В то же время близкие к Жириновскому источники сообщают, что рассматривается вариант транспортировки политика на лечение за границу.





«Такой вариант есть, но далеко не единственный. Разумеется, сейчас вся отечественная медицина будет бороться за спасение жизни Владимира Вольфовича. Однако соратники, семья и спонсоры лидера ЛДПР не исключают и вариант с его перевозкой за границу», — говорится в сообщении.

По мнению академика РАН, вирусолога Виталия Зверева, Жириновский заболел коронавирусом несмотря на вакцинацию, потому что его иммунитет ослабился из-за многочисленных прививок.

В свою очередь глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин опроверг сообщения о госпитализации Жириновского. По его словам, политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Источник: www.depo.ua

Напомним, в феврале 2020 года Жириновский заказал себе и депутатам своей фракции белые перчатки для защиты от микробов. Он обратил внимание, что на одном из международных мероприятий в Европе делегатам недавно предложили воздержаться от рукопожатий, в то время как во фракции ЛДПР «ввели это 20 лет назад».