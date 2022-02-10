Творожные блины на кефире на сковороде рецепт

Творожные блины на кефире — в этом рецепте творог не является начинкой, а добавляется в само тесто. Для блинчиков возьмем кефир и горячую воду. Этот рецепт очень простой, тесто готовится очень быстро, выходит без творожных комочков. Блинчики легко жарятся, не пристают к сковороде, без проблем переворачиваются, получаются ажурными, мягкими с легким ароматом творога. Творожные блинчики – это отличный завтрак или перекус.

Источник: luchshierecepty.ru





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Рецепт творожных блинов на кефире

Ингредиенты

Порции: –+34

Творог 5% 300 гр.

гр. Яйцо куриное 2 шт.

шт. Соль ½ ч. л..

ч. л.. Сахар-песок 1 ст. л.

ст. л. Кефир 300 мл.

мл. Мука пшеничная 250 гр.

гр. Вода горячая 250 мл.

мл. Разрыхлитель 1 ч. л.

ч. л. Ванильный сахар 1 ч. л.

ч. л. Масло растительное 5 ст. л.

Шаги

25 мин.Печать

В глубокую миску переложите 300 гр., творога, вбейте два куриных яйца, добавьте 0.5 ч.л. соли, и одну столовую ложку сахарного песка. Яйца с творогом размешайте до однородной массы.

В миску с творожено яичной массой влейте 300 гр., кефира, он должен быть комнатной температуры. Добавьте 250 гр., муки просеянной через сито, добавьте 1 ч.л. разрыхлителя и 1 ч.л. ванильного сахара для аромата.

Все ингредиенты в миске тщательно перемешайте и влейте 300-350 мл., горячей воды.

В самом конце добавьте немного растительного масла, по блинной массе пройдитесь блендером, полностью избавляя ее от творожных комочков. Должно получиться жидкое тесто, как на блины.

Поверхность сковороды слегка смажьте небольшим количеством растительного масла, разогрейте. Половником вылейте небольшое количество блинного теста, распределите ровным слоем по сковороде. Жарьте блины на огне чуть выше среднего по полминуты с каждой стороны.

Поочередно пожарьте все блинчики, складывая их стопкой на тарелку. Каждый блинчик сверните в трубочку, или подайте на стол в другом виде.

Как видите приготовить вкуснейшие творожные блины на кефире не так и сложно. Обязательно приготовьте их по этому рецепту, я уверена вам понравятся эти ароматные и вкусные творожные блинчики.

Приятного аппетита.