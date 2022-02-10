Творожные блины на кефире на сковороде рецепт

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Творожные блины на кефире — в этом рецепте творог не является начинкой, а добавляется в само тесто. Для блинчиков возьмем кефир и горячую воду. Этот рецепт очень простой, тесто готовится очень быстро, выходит без творожных комочков. Блинчики легко жарятся, не пристают к сковороде, без проблем переворачиваются, получаются ажурными, мягкими с легким ароматом творога. Творожные блинчики – это отличный завтрак или перекус.

Источник: luchshierecepty.ru


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Рецепт творожных блинов на кефире

Ингредиенты

Порции: –+34

  • Творог 5% 300 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Соль ½ ч. л..
  • Сахар-песок 1 ст. л.
  • Кефир 300 мл.
  • Мука пшеничная 250 гр.
  • Вода горячая 250 мл.
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Ванильный сахар 1 ч. л.
  • Масло растительное 5 ст. л.
Шаги

25 мин.Печать

  • В глубокую миску переложите 300 гр., творога, вбейте два куриных яйца, добавьте 0.5 ч.л. соли, и одну столовую ложку сахарного песка. Яйца с творогом размешайте до однородной массы.
  • В миску с творожено яичной массой влейте 300 гр., кефира, он должен быть комнатной температуры. Добавьте 250 гр., муки просеянной через сито, добавьте 1 ч.л. разрыхлителя и 1 ч.л. ванильного сахара для аромата.
  • Все ингредиенты в миске тщательно перемешайте и влейте 300-350 мл., горячей воды.
  • В самом конце добавьте немного растительного масла, по блинной массе пройдитесь блендером, полностью избавляя ее от творожных комочков. Должно получиться жидкое тесто, как на блины.
  • Поверхность сковороды слегка смажьте небольшим количеством растительного масла, разогрейте. Половником вылейте небольшое количество блинного теста, распределите ровным слоем по сковороде. Жарьте блины на огне чуть выше среднего по полминуты с каждой стороны.
  • Поочередно пожарьте все блинчики, складывая их стопкой на тарелку. Каждый блинчик сверните в трубочку, или подайте на стол в другом виде.

Как видите приготовить вкуснейшие творожные блины на кефире не так и сложно. Обязательно приготовьте их по этому рецепту, я уверена вам понравятся эти ароматные и вкусные творожные блинчики.

Приятного аппетита.