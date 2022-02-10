Во Львове задержали граждан Германии, вербовавших девушек для сексуального рабства

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Правоохранители Львовщины совместно с пограничниками задержали 2 граждан Германии, подозреваемых в вербовке 5 украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации в одной из стран Европы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Так, иностранный организатор схемы обещал молодым женщинам заработную плату от 12 до 15 тысяч евро, безвозмездную охрану, питание и место жительства в одной из стран Западной Европы. 7 февраля его с сообщником задержали в пределах ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Во Львове задержали граждан Германии, вербовавших украинок для сексуального рабства

Полиция (фото из открытых источников)

Согласно статье, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с вероятной конфискацией имущества. Также суд избрал организатору меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО, с правом внесения залога в размере почти 300 тысяч гривен. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению пострадавших и причастных лиц.

Напомним, в селе Вербаев, что в Луцком районе, 60-летняя женщина обзавелась личными рабами. Отобрав у людей документы, пенсионерка буквально получила бесплатных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.  По информации источника, преступница искала потенциальных рабочих на рынках и автостанциях. Людям предлагалась работа, которая заключалась в уходе за крупным рогатым скотом. Также «работодатель» предлагала им за это определенную сумму, которую они бы получали в качестве зарплаты. 

После получения согласия от потенциальных работников пенсионерка отвозила их к месту, где находились хозяйственные помещения. Затем, забрав документы, поселяла людей в хлеву, где у нее содержались животные. За выполненную работу женщина ничего не платила своим «работникам», которые со временем превратились в настоящих рабов. При любых попытках поговорить с «работодателем» она начинала угрожать им расправой. 

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