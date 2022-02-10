Представителей каких профессий могут обязать платить налоги

В Украине готовится проект налоговой реформы, которая предусматривает обязательную уплату налогов для представителей более двадцати видов профессиональной деятельности. Об этом говорится в статье Экономической Правды. Если реформа заработает, то больше всего она коснется людей, работа которых обычно считается подработкой. Речь идет о:
Налоги (фото из открытых источников)
таксистов
арендодателей жилья
дрессировщиков собак
ведущих свадеб (тамада)
ландшафтных дизайнеров
фотографов
репетиторов
художников
нянь
домашнюю прислугу
парикмахеров (дома)
мастеров маникюра/педикюра (дома)
рабочих по ремонту квартир/домов
психоаналитиков/психотерапевтов
астрологов и проводящих спиритические сеансы
Для того чтобы уплатить налог, гражданин должен зарегистрироваться в налоговой и начать использовать кассовый аппарат. Ставка налога на доходы от таких профессий составит 5,5%. За год сумма дохода от перечня профессий не должна превышать 153 минимальных зарплат (994,5 тысячи грн в 2022 году). Если доход превысит указанную сумму, налог вырастет до 18%. Все операции подработки должны проходить через кассовый аппарат, чтобы налоговая могла считать сумму доходов и сумму налога.
Напомним, в Украине готовят проект налоговой реформы, согласно которому более двух десятков видов профессиональной деятельности обяжут платить налог. К примеру, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром. Кроме того, обложить налогом планируется представителей астрологической и спиритической деятельности. Так, большинство пользователей уверены, что церковь также должна облагаться налогом. В частности, удерживать средства в государственный бюджет необходимо со священников.
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