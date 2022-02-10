Представителей каких профессий могут обязать платить налоги

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В Украине готовится проект налоговой реформы, которая предусматривает обязательную уплату налогов для представителей более двадцати видов профессиональной деятельности. Об этом говорится в статье Экономической Правды. Если реформа заработает, то больше всего она коснется людей, работа которых обычно считается подработкой. Речь идет о:

Представителей каких профессий могут обязать платить налоги

Налоги (фото из открытых источников)

таксистов

арендодателей жилья

дрессировщиков собак

ведущих свадеб (тамада)

ландшафтных дизайнеров

фотографов

репетиторов

художников

нянь

домашнюю прислугу

парикмахеров (дома)

мастеров маникюра/педикюра (дома)

рабочих по ремонту квартир/домов

психоаналитиков/психотерапевтов

астрологов и проводящих спиритические сеансы

Для того чтобы уплатить налог, гражданин должен зарегистрироваться в налоговой и начать использовать кассовый аппарат. Ставка налога на доходы от таких профессий составит 5,5%. За год сумма дохода от перечня профессий не должна превышать 153 минимальных зарплат (994,5 тысячи грн в 2022 году). Если доход превысит указанную сумму, налог вырастет до 18%. Все операции подработки должны проходить через кассовый аппарат, чтобы налоговая могла считать сумму доходов и сумму налога.

Напомним, в Украине готовят проект налоговой реформы, согласно которому более двух десятков видов профессиональной деятельности обяжут платить налог. К примеру, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром. Кроме того, обложить налогом планируется представителей астрологической и спиритической деятельности.  Так, большинство пользователей уверены, что церковь также должна облагаться налогом. В частности, удерживать средства в государственный бюджет необходимо со священников. 

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