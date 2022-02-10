Человечеству грозит неизбежный пластиковый кризис

Ситуацию усугубляют глобальное потепление, чрезмерный вылов рыбы и судоходство. Эти факторы грозят исчезновением коралловых рифов, мангровых лесов, тюленей-монахов и кашалотов.

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) миру предрекли необратимый кризис пластиковых отходов. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте WWF.





Фонд обратился к ученым, чтобы те выяснили уровень загрязнения океанов вредными частицами. Оказалось, что он уже превысил безопасные для экосистем значения.

В частности, по оценкам исследователей, концентрация микропластика оказалась намного выше допустимой в Средиземном, Восточно-Китайском и Желтом морях, а также в арктическом ледяном покрове. Это грозит гибелью растениям и животным.

Ученые предостерегают, что ситуация усугубится с потенциальным ростом производства пластиковой продукции в мире. Прогнозируется, что к 2040 году пластмасс станет вдвое больше, а в океаны попадет в четыре раза больше отходов. Более того, в 2100 году количество микропластика в воде вырастет в 50 раз.

«Все данные свидетельствуют о том, что загрязнение океана пластиком необратимо. После попадания в океан пластиковые отходы практически невозможно извлечь. Они неминуемо разлагаются, поэтому концентрация микро- и нанопластиков будет продолжать расти в течение десятилетий», — отметил директор морской программы отделения WWF в Германии Хайке Веспер (Heike Vesper).

Между тем, экологи отмечают, что эту проблему нужно решать в корне, а не бороться с ее последствиями.

Напомним, ранее американские медики выяснили, что в организме младенца в 13 раз больше пластика, чем у взрослых.

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