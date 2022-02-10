Британские сокровища оказались под угрозой из-за изменения климата

В этом году проходят мероприятия, посвященные 1900-летию со дня возведения стены, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Археологические сокровища исторической достопримечательности Великобритании Вал Адриана оказались под угрозой из-за глобального потепления. Об этом сообщает телеканал France 24.





Вал Адриана — это каменная стена длиной 118 километров. Ее 19 веков назад построили римляне на западном и восточном побережьях Англии. Таким образом отмечена граница Римской империи. Крепость является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Местность вокруг Вала Адриана покрыта болотами и торфяниками. Сырая земля защищала попавшие в нее вещи наших предков в течение двух тысячелетий, сохраняя их в отличном состоянии. Но глобальное потепление может лишить нас возможности изучить эти артефакты», — заявил директор раскопок и глава организации Vindolanda Trust Эндрю Бирли.

Влажная земля защищает артефакты от кислорода. Таким образом старинные вещи хорошо сохраняются в почве. Но из-за глобального потепления земля становится сухой и появляются трещины, в которые попадает кислород. Он пагубно воздействует на хрупкие вещи из кожи, текстиля и дерева. Артефакты попросту начинают разлагаться.

Напомним, в центре Хмельницкого археологи нашли старую корчму и артефакты, которым более 1000 лет.

Человечеству грозит неизбежный пластиковый кризис