Фильмы, в которых замена актера в продолжениях не пошла на пользу (ФОТО)

Существует множество кинофраншиз, которые тянуться целые десятилетия. И понятное дело, многие кинематографисты не могут отказать от этой золотой жилы и поставить точку в истории. Поэтому то и дело снимаются приквелы, сиквелы и перезапуски. И само собой, старые актеры не всегда могут принять участие. Порой этого не позволяет возраст, сценарий и прочие причины. Но, увы, замена актера в продолжениях может сделать только хуже.

1.

Хеллбой Замена Рона Перлмана на Дэвида Харбора в фильме «Хеллбой» (2019).





2.

Агент Смит Замена Хьюго Уивинга на Джонатана Гроффа в фильме «Матрица: Воскрешение» (2021).

3.

Чудовище Франкенштейна Замена Бориса Карлоффа на Лона Чейни-младшего в фильме «Призрак Франкенштейна» (1942). До этого Карлофф играл монстра в трёх фильмах.

4.

Эркюль Пуаро Замена Дэвида Суше на Кеннета Брану в фильме «Убийство в Восточном экспрессе» (2017). Суше известен исполнением детектива в сериале «Пуаро» (1989−2013).

5.

Пинхед Замена Дага Брэдли на Стефана Смита Коллинза в фильме «Восставший из ада 9» (2011).

6.

Райдэн Замена Кристофера Ламберта на Джеймса Ремара в фильме «Смертельная битва: Истребление» (1997).

7.

Норман Бейтс Замена Энтони Перкинса на Винса Вонса в одноимённом ремейке 1998 года триллера «Психо».

8.

Пауль и Петер Замена Арно Фриша и Франка Гиринга на Майкла Питта и Брэди Корбета в авторемейке 2007 года триллера Михаэля Ханеке «Забавные игры». Режиссёр переснял свой же фильм на немецком языке, вышедший в 1997 году.

9.

Беатрис Гуляр де Монмирай / Френегонда де Пуй Замена Валери Лемерсье на Мюриэль Робин в фильме «Пришельцы 2: Коридоры времени» (1998).

10.

Джин Грей Замена Фамке Янссен на Софи Тёрнер в фильмах «Люди Икс: Апокалипсис» (2016) и «Люди Икс: Тёмный Феникс» (2019).

11.

Бэтмен / Брюс Уэйн Замена Майкла Китона на Вэла Килмера в фильме «Бэтмен навсегда» (1995).

Позже самого Килмера сменит другой не менее известный актёр, и вышедший с ним фильм окажется ещё более провальным.

12.

Даниэль и Эмильен Замена Сами Насери и Фредерика Дифенталя на Малика Бенталха и Франка Гастамбида в фильме «Такси 5» (2018). Вместе с актёрами обновили и персонажей.

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