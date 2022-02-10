В РФ назвали условия деэскалации вокруг Украины

РФ требует от Украины не проводить учения с НАТО

Россия требует убрать из Украины всех иностранных военных и завезенное оружие, а также прекратить учения Украины с НАТО.



У России появились новые условия для деэскалации ситуации вокруг Украины. Очередные требования РФ в среду, 9 февраля, озвучилапредставитель МИД страны Мария Захарова, пишет Интерфакс.





«Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины можно очень быстро: для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киевувооруженияза пределы украинской территории», — заявила она.

Захарова отметила, что вчера в Украине начались масштабные командно-штабные учения ВСУ.

«В ходе этих учений будут отрабатываться боевые применения противотанковых ракетных комплексов Next Generation Light Anti-tank Weapon иJavelin, они получены из Британии и США, а также турецких беспилотников Bayraktar», — напомнила спикер МИД РФ.

Также она напомнила о требованиях РФ к НАТО.

«Если говорить о региональной безопасности в широком контексте, то для ее укрепления НАТО следует, помимо прочего, объявить об отказе от политики «открытых дверей». Киев в свою очередь должен вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, который был провозглашен декларацией о суверенитете Украины от 16.07.1990 года», — сказала она.

Напомним, на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон посетил Москву и после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что добился остановки эскалации ситуации вокруг Украины.