Немного киноляпов, которые заметили внимательные зрители (ФОТО)

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Съемки фильма — это невероятно долгий и сложный процесс. Практически нереально завершить проект без маленьких ошибок и деталей, которые крайне сложно разглядеть при просмотре. Но особо внимательные (и «душные») зрители смогли увидеть эти киноляпы. Давайте посмотрим на маленькие кино-фейлы, которые не скрылись от глазастых любителей кинематографа.

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Гендальф в кедах в фильме «Властелин колец: Две крепости»Немного киноляпов, которые заметили внимательные зрители


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В «Железном человеке» в одной из сцен можно заметить небольшой ляп. Роберт Дауни-младший в зеркале уже положил палец в рот, а его версия в правом углу ещё только подносит палец ко ртуНемного киноляпов, которые заметили внимательные зрители

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Действие этой сцены в фильме «Тем больнее падать» происходит в полдень, но тени с этим не согласныНемного киноляпов, которые заметили внимательные зрители

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В «Доводе» в зеркало заднего вида попал операторНемного киноляпов, которые заметили внимательные зрители

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В фильме «К звёздам» герой Брэда Питта плачет, а слеза стекает у него по щеке. Но такого не могло быть — действие происходило в невесомостиНемного киноляпов, которые заметили внимательные зрители

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На спине актёра Брайана Кренстона из сериала «Во все тяжкие» можно заметить часть устройства для записи звукаНемного киноляпов, которые заметили внимательные зрители

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В «Миллионере из трущоб» у Латики то нет серёжки, то она появляетсяНемного киноляпов, которые заметили внимательные зрители

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В одном из моментов «Чужого» можно увидеть леску, которая прикреплена к щупальцам лицехватаНемного киноляпов, которые заметили внимательные зрители

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«Форсаж 6» — бородка Дуэйна Джонсона то появляется, то пропадает, то снова появляетсяНемного киноляпов, которые заметили внимательные зрители

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В фильме «Однажды в Голливуде» можно заметить камеру, которой в те времена быть не должно. Героиня показывает пальцем на себя, а камеру можно увидеть чуть выше. Действие фильма происходит в 1969 годуНемного киноляпов, которые заметили внимательные зрители

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Небольшой ляп в «Пятом элементе». В одной из сцен священник берёт в руки один камень и отдаёт его Корбену, а в следующей сцене тот держит уже другой каменьНемного киноляпов, которые заметили внимательные зрители

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Непонятно, как Китнисс из «Голодных игр» собирается стрелять из лука, если стрела находится непонятно гдеНемного киноляпов, которые заметили внимательные зрители

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В кадре «Гарри Поттера и Тайной комнаты» можно заметить оператораНемного киноляпов, которые заметили внимательные зрители

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В «Охоте за «Красным Октябрём» не усмотрели за деталями. В кадре идёт дождь, но на линзах бинокля нет ни одной капельки воды. Дождь добавили в постпродакшене, а про капли забыли.Немного киноляпов, которые заметили внимательные зрители

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Как маленького Пумбу показали в «Короле Льве» и как он должен был выглядетьНемного киноляпов, которые заметили внимательные зрители

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