Погода в Украине | Комментарии Украина

К середине недели в Украину придет долгожданное потепление. В некоторых областях ожидается днем до +12 градусов. Об этом в социальной сети сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на 10 февраля
Так, в четверг, 10 февраля, в среднем температура воздуха в Украине будет от +5 до +10 градусов. В западных и южных областях будет еще теплее. Синоптик прогнозирует до 12 градусов тепла. На Востоке, а также северо-востоке будет немного холоднее, но тем не менее температура воздуха поднимется до +5 градусов.
В ночь на 10 февраля в западной и северной частях Украины пройдет мокрый снег. Днем осадки ожидаются в восточной части страны, а также в Днепропетровской области. В остальных областях погода будет солнечной и сухой.
Столицу этой ночью ожидает плюсовая температура — от 0 до +3 градусов. Днем потеплеет до +7. Без осадков. Однако синоптик предупреждает, что в этот день стоит ждать порывистого ветра.
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