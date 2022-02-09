Погода в Украине | Комментарии Украина

К середине недели в Украину придет долгожданное потепление. В некоторых областях ожидается днем до +12 градусов. Об этом в социальной сети сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на 10 февраля

Так, в четверг, 10 февраля, в среднем температура воздуха в Украине будет от +5 до +10 градусов. В западных и южных областях будет еще теплее. Синоптик прогнозирует до 12 градусов тепла. На Востоке, а также северо-востоке будет немного холоднее, но тем не менее температура воздуха поднимется до +5 градусов.

В ночь на 10 февраля в западной и северной частях Украины пройдет мокрый снег. Днем осадки ожидаются в восточной части страны, а также в Днепропетровской области. В остальных областях погода будет солнечной и сухой.

Столицу этой ночью ожидает плюсовая температура — от 0 до +3 градусов. Днем потеплеет до +7. Без осадков. Однако синоптик предупреждает, что в этот день стоит ждать порывистого ветра.

Напомним, ранее портал «Комментарии» сообщал о том, что в начале февраля 2022 года по традиции в Харьковской области разбудили сурка Тимку III, который сделал «предсказание», касаемо того, когда наступит весна и какую стоит ожидать погоду. Присутствующий на мероприятии специалист объяснила, что означали действия грызуна и сделал из этого вывод, чего ожидать от весны.

Также сайт «Комментарии» информировал о том, что эксперт назвал самое непродуктивное время . Американский писатель и журналист Дэниел Пинк назвал конкретное время, когда «жаворонки» и «совы» самые непродуктивные. По словам писателя, на протяжении всего дня продуктивность человека может меняться. На это также влияет и то, во сколько человек ложится спать и во сколько просыпается по утрам.

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