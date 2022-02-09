Цей популярний напій продовжує життя і рятує від раку

Вживання цього напою-хороша профілактика деяких видів раку, стверджують вчені. Більш того, їм вдалося встановити, що особливі речовини, які містяться в ньому, продовжують життя, зазначає автор у статті Daily Express. Ще одна перевага цього напою-доступність. Багато п’ють його кожен день, напевно він знайдеться і у вашому домі.

Наука про старіння досягла значних успіхів у збільшенні тривалості життя, але зараз увага зміщується в бік того, як зберегти хороше здоров’я до глибокої старості. Головне тут-залишатися здоровим розумово і фізично. Один з напрямків досліджень вказує на напій, який продовжує життя і захищає від хвороб.





У багатьох регіонах Азії люди доживають до похилого віку, що пояснюють правильним харчуванням, хоча вчені вважають, що цьому в рівній мірі сприяє користується там великою популярністю чай. З’являється все більше свідчень того, що певні види чаю надзвичайно важливі для підтримки здорового кров’яного тиску. Але вони допомагають не тільки в профілактиці серцево-судинних захворювань. Такі види чаю також захищають організм від різних типів онкологічних захворювань, на що вказують численні дослідження.

Зелений чай надзвичайно корисний для здоров’я, тому що в ньому міститься безліч унікальних антиоксидантів. Він багатий поліфенолами, в яких міститься Підгрупа антиоксидантів під назвою катехіни.

Унікальні молекули цих антиоксидантів надають потужний протипухлинний вплив, про що говорять багато дослідників.

Більш того, було помічено, що в тих групах населення, які п’ють зелений чай, нижче показники захворюваності на рак, що викликало величезний інтерес у епідеміологів.

Багато фахівців вважають, що поліфеноли пригнічують злоякісні утворення, характерні для ряду хвороб. З цієї причини споживання зеленого чаю часто пов’язують зі зниженням загальної смертності.

У роботі, опублікованій в 2020 році в “Європейському журналі профілактичної кардіології”, регулярне споживання зеленого чаю пов’язане зі збільшенням тривалості життя. Автори роботи обстежили 100 902 дорослих китайця з 15 китайських провінцій, щоб оцінити вплив зеленого чаю на серцево-судинні захворювання атеросклеротичного генезу.

Вчені виявили, що у людей, які не страждають серцево-судинними хворобами і протягом семи років мінімум три рази на тиждень п’ють зелений чай, ризик смерті від інфаркту та інсульту знижується на 56 відсотків.

Дослідницький колектив зазначив: “У пацієнтів, котрі регулярно п’ють чай в 50-річному віці життя без серцево-судинних захворювань атеросклеротичного генезу продовжується на 1,41 року, а тривалість життя збільшується на 1,26 року”.

Вони зробили наступний висновок: “споживання чаю пов’язане зі зниженням ризику атеросклерозу серцево-судинної системи і смертності від усіх причин, особливо у тих, хто п’є чай регулярно”.

Такий вплив чаю вчені пояснюють нормалізованим ліпідним обміном, зниженням кров’яного тиску і стабілізацією метаболізму глюкози.

В одному метааналізі, опублікованому в журналі “молекули і клітини”, підкреслюються захисні властивості катехінів від раку. Автори пишуть: “якщо пити більше 10 чашок зеленого чаю на день, це буде гарною профілактикою раку легенів, а також раку кишечника, печінки та шлунка”.

З приводу рецидиву раку автори одного дослідження повідомили, що рак грудей набагато рідше повторюється у тих пацієнтів, які щодня випивають більше п’яти чашок зеленого чаю.

Організація з дослідження раку Cancer Research UK повідомляє, що за даними лабораторних досліджень, екстракт зеленого чаю також знижує ризик захворювання раком грудей, простати і кишечника.

Лабораторні експерименти показали, що інгредієнти зеленого чаю перешкоджають росту пухлин і викликають загибель ракових клітин.

Численні дослідження на тваринах продемонстрували, що молекули зеленого чаю уповільнюють розвиток хімічно індукованих ракових пухлин.

Більш того, якщо поєднувати зелений чай з хіміотерапією, вплив ліків максимально посилюється, а ризики знижуються.

Ці висновки можуть мати велике значення для лікування самих різних видів онкологічних захворювань, особливо в зв’язку з тим, що позитивні результати підтверджуються великою кількістю досліджень.

lhealth.info