Кулеба: Макрон не привез конкретных предложений

Зеленский и Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины, французский лидер ничего не навязывал, говорит министр.

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Киеве не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины. Об этом в среду, 9 февраля, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.





«Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера на встрече Зеленского и Макрона не поднимался», — сказал он.

По его словам, президент Франции не привез в Киев конкретных предложений.

«Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями. Стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять пределы допустимых компромиссов, чтобы вывести ситуацию из тупика. Вчера было обсуждение идей, но не предложений», — сказал Кулеба.

«Господин Макрон не склонял нас к выполнению Минских соглашений на российских условиях после визита в Москву», — добавил министр, отметив, что Украина не будет выполнять Минские соглашения на условиях, выдвинутых Россией.

«Это не означает, что мы не будем выполнять Минские соглашения в принципе, но выполнять их на российских условиях, в российской интерпретации, в частности через прямой диалог с «ДНР» и «ЛНР», на чем категорически настаивает Россия, мы не будем, это наша принципиальная позиция», — пояснил Кулеба.

Также он прокомментировал слова Макрона о критичности ближайших дней. «Он как политик имеет свои чувства, но сейчас не нужно категорически привязывать ко дням, часам, месяцам, нужно поэтапно работать», — сказал министр.

«Что меня поразило в Макроне, так это то, насколько глубоко он разобрался в нюансах работы ТКГ, и что нужно сделать, чтобы разблокировать работу в ней», — добавил Кулеба.

Также министр назвал базовый сценарий России по Украине — вынудить Москву снизить напряженность, отвести войска от границы и с временно оккупированных территорий, а также разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.

«Базовый сценарий России сейчас — наоборот, нагнетание ситуации с целью дестабилизации Украины. То есть для них идеально это дестабилизировать ситуацию в Украине, не прибегая к вооруженной силе снова, а только угрожая ее применением против Украины», — отметил Кулеба.

Обитогах визита Макрона в Киевчитайте в материалеКорреспондент.net.