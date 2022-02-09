Глава МИД Словакии заболел COVID-19 после поездки в Украину

Накануне Иван Корчок встречался с руководством Украины, включительно с президентом Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок получил положительный результат на коронавирус COVID-19 после визита в Украину. Об этом он сообщил в Facebook в среду, 9 февраля.





«Итак, сегодня все новости положительные. Сначала Петра Влхова (словацкая лыжница, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Пекине – ред.), затем голосование в парламенте и, в-третьих, к сожалению, результат теста COVID положительный», – написал министр.

Корчок добавил, что без третьего «позитивного» пункта он мог бы обойтись.

Напомним, 7 и 8 февраля Иван Корчок находился с визитом в Украине вместе с главами МИД Австрии и Чехии – Александром Шалленбергом и Яном Липавским. Они встречались с руководством Украины, включительно с президентом Владиимром Зеленским.

А на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился коронавирусом. Об этом он сообщил сразу после визита в Украину.