Уповільнює процеси старіння: у чому користь однієї незвичайної крупи

Вживання зеленої гречки корисніше, ніж прийом в їжу звичної для багатьох різновиди цієї крупи. Про це заявила нутриціолог Юлія Половинська.

“Зелена гречка – це те ж зерно гречки, тільки без термообробки, за рахунок якої воно не втрачає вітаміни, – пояснила фахівець. – Тому в зеленій гречці користі більше, ніж у звичайній коричневій”.





“У ній багато клітковини, тому вона сприяє процесам травлення, добре засвоюється організмом, – зазначила нутриціолог. – Містить антиоксиданти”. Це, за словами фахівця, “позитивно впливає на стан організму”, а також “покращує стан імунної системи” і “уповільнює процеси старіння”.

Половинська додала, що в складі зеленої гречки велика кількість вітамінів і мінералів. “(Зелена гречка. – ред.) нормалізує рівень гемоглобіну в крові, <…> дає насичення, покращує метаболізм”, – підкреслила експерт. З обережністю цю крупу слід вживати тим, хто має проблеми з шлунково – кишкового тракту-за словами Половинської, зелена гречка може привести до посилення газоутворення в кишечнику.

lhealth.info