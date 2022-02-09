Alfa Romeo Tonale: теперь официально

Концепт Alfa Romeo Tonale дебютировал весной 2019 года, но выход серийной версии задержался: сначала главу марки не устроила производительность гибридного кроссовера, а потом в дело вмешался глобальный дефицит микрочипов. Наконец, все проблемы разрешились – итальянцы представили товарный вариант, и он оказался еще мощнее, чем ожидалось.

Источник: news.infocar.ua





Дизайн сюрпризов не преподнес: автомобиль довольно близок к прототипу трехлетней давности, а также нашему рендеру. Матричные фары и светодиодные задние фонари чуть увеличили. Также компания отказалась от «потайных» дверных ручек и заменяющих боковые зеркала камер.

Кроссовер построен на модернизированной платформе Jeep Renegade и Compass. Подвески независимые, с адаптивными амортизаторами. Габариты Tonale были известны и раньше: длина 4,53 метра, ширина 1,84 метра, высота 1,6 метра, колесная база 2,64 метра.

По умолчанию Tonale положены 12,3-дюймовая цифровая приборка и 10,25-дюймовый экран мультимедиа. Комплекс работает на фирменной операционке Uconnect 5 с поддержкой голосового помощника Alexa, обновлений по «воздуху» и беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto.

Подключаемый гибрид Tonale (к слову, первый в истории марки) идет со стандартным полным приводом Q4. В составе установки 1,3-литровая турбированная бензиновая «четверка», электродвигатель мощностью 122 л.с. на задней оси, шестиступенчатый автомат и литий-ионный аккумулятор на 15,5 киловатт-часа.

Суммарная отдача составляет 275 л.с. С нуля до сотни такой кроссовер разгоняется за 6,2 секунды. В городском цикле запас хода на электрической тяге – до 80 км, в смешанном – до 60 км. Батарея заряжается за 2,5 часа от бытовой розетки. Также водитель может выбирать режимы движения: ехать только на батарее, в гибридном варианте и максимально производительном.

В гамму Tonale включили и версии с «умеренной» гибридной установкой: полуторалитровая «четверка» выдает 130 л.с. и 240 Нм, а встроенный в семиступенчатый робот 48-вольтовый электродвигатель – 20 л.с. и 55 Нм. Более производительный электрифицированный вариант развивает 160 л.с. Оба идут с передним приводом, умеют работать в электрическом режиме на небольших скоростях и восполнять запасы энергии посредством рекуперации.

Негибридная линейка агрегатов представлена 1,6-литровым дизелем мощностью 130 л.с. и крутящим моментом 320 Нм (сочетается с передним приводом и автоматом). В США будут поставлять также 2-литровый бензиновый турбодвигатель на 260 л.с. и 400 Нм.

Tonale получил длинный список стандартных систем безопасности, который включает адаптивный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим экстренным торможением и обнаружением пешеходов, удержание полосы, мониторинг слепых зон и помощь при проезде перекрестков. В качестве опции доступен автопилот второго уровня.

В Европе продажи Alfa Romeo Tonale стартуют летом, до США кроссовер доберется в первом квартале 2023 года. Цены пока не объявлены.

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