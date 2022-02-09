Линдси Лохан впервые рассказала о подготовке к свадьбе

Американская актриса Линдси Лохан уже совсем скоро станет замужней дамой. И в преддверии этого события актриса решила поделиться своими планами на грядущее бракосочетание со своим женихом Бадером Шэммасом. Как к своему удивлению узнали фанаты Лохан, она решила остановиться на достаточно скромном варианте свадьбы. Все думали, что Линдси устроит грандиозное голливудское торжество. О планах актрисы стало известно после того, как 35-летняя Линдси побывала на днях на телешоу «Доброе утро, Америка» в качестве гостьи.



«Я хочу, чтобы это событие было камерным и интимным, когда рядом только семья и все вокруг было бы по-настоящему прекрасно»,

— рассказала Лохан. По ее словам, актриса не собирается быть «брайдезиллой», как американцы называют чрезмерно нервную и требовательную невесту. Линдси совершенно не хочет уподобляться одной из таких красоток. Ведь порой такие невесты в своих претензиях доходят до полного абсурда. К примеру, известны случаи, когда невесты вынуждали всех подружек покрасить свои волосы в темный цвет, чтобы быть единственной блондинкой на свадьбе. Линдси же, как она утверждает, даже в свой день рождения в первую очередь старается создать комфортную обстановку для гостей, а потом уже думать о себе. Напомним, что звезда объявила о помолвке с Бадером, который занимает пост помощника вице-президента международного банка Credit Suisse, в ноябре прошлого года, после двухлетнего романа. Как выяснилось, знакомство Лохан и Шэммаса состоялось в 2018 году после переезда актрисы в Дубай. Что же касается помолвки, по такому случаю Шэммас преподнес любимой кольцо с внушительным бриллиантом, стоимость которого оценивается экспертами в 250 тысяч долларов.