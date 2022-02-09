Вся суть отношений между мужчинами и женщинами (ФОТО)

Любовь — это очень сложная штука, которая на протяжении всей жизни подкидывает нам сюрпризы. Герои данной подборки на собственной шкуре оценили все «прелести» романтических и семейных отношений, и вот что получилось.

1. Три стадии развития отношений

2. Подтверждение стадии №3

3. Вот она — правда жизни

4. Ирония судьбы

5. Любовь — это кода она обиделась, но все равно приготовила обед

6. Намеки 80 уровня

7. Любовь — это когда…

8. А мы продолжаем разбираться в нюансах отношений между мужчинами и женщинами

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10. Парни, скриньте 11. 12. 13. 14. Да, от бывших отделаться очень сложно 15. Сейчас такое время, что каждый знает себе цену 16. 17. А вы согласны со следующими утверждениями? 18. fizzl



