Вся суть отношений между мужчинами и женщинами (ФОТО)

Любовь — это очень сложная штука, которая на протяжении всей жизни подкидывает нам сюрпризы. Герои данной подборки на собственной шкуре оценили все «прелести» романтических и семейных отношений, и вот что получилось.
1. Три стадии развития отношений
2. Подтверждение стадии №3
3. Вот она — правда жизни
4. Ирония судьбы
5. Любовь — это кода она обиделась, но все равно приготовила обед
6. Намеки 80 уровня
7. Любовь — это когда…
8. А мы продолжаем разбираться в нюансах отношений между мужчинами и женщинами
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10. Парни, скриньте
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14. Да, от бывших отделаться очень сложно
15. Сейчас такое время, что каждый знает себе цену
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17. А вы согласны со следующими утверждениями?
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