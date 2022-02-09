10 сильнейших армий мира 2022 по версии Global Firepower (ФОТО)

Вот уже 17 лет сайт Global Firepower пристально следит за армиями 140 стран мира. Чтобы ответить на вопрос о том, какая армия самая сильная в мире, эксперты сайта используют более 50 критериев, начиная от финансирования и заканчивая логистикой и географическими особенностями. Причем, как утверждают специалисты GF, благодаря их уникальной формуле (и отказу брать в расчет ядерное оружие) армии даже небольших государств способны конкурировать в рейтинге по уровню боеготовности с гигантами вроде России, Индии и Китая.





Рейтинг армий мира 2022 формируется по принципу «чем меньше PwrIndx (индекс силы), тем страна сильнее». Пока что максимального показателя военной мощи в 0.0000 не достиг никто.

1.

10. Бразилия PwrIndx: 0.1695

По мнению экспертов, причина, по которой Бразилия появилась в первой десятке сильнейших армий мира 2022 года – это общая дешевизна жизни и, как следствие, меньшие расходы на армейские нужды. В настоящий момент южноамериканская страна тратит на свои войска 18,8 млрд долларов (15-е место в мире), но, как говорят, за каждый затраченный доллар бразильцы получают больше, чем другие государства.

С точки зрения техники результаты Бразилии солидные, но не самые выдающиеся: 16-е по мощностям военно-воздушного флота (679 единиц), 33-е по танкам (439 штук) и 29 строчка по кораблям (112 штук).

2.

9. Пакистан PwrIndx: 0.1572

Между Индией и Пакистаном по-прежнему сохраняются напряженные отношения, что заставляет изучать цифры статистики с удвоенным вниманием – особенно учитывая, что обе страны обладают ядерным оружием. Население у Пакистана составляет 238,5 млн человек (5-е в мире), а число потенциальных военнослужащих – 102 млн человек. В настоящий момент в армии этой мусульманской страны насчитывается 1,6 млн человек.

По числу единиц военно-воздушного флота Пакистан входит в первую десятку (7-е, 1387 единицы). Незначительно отстают танковые войска (11-е, 2824 единиц), а вот судов у Пакистана, как и у соседки-соперницы, не так много (28-е место, всего 114 штук).

3.

8. Англия PwrIndx: 0.1382

Число военно-воздушных судов (15-е место, 693), танков (55-е, 227) и военно-морских судов (37-е, 75 единиц) у британцев не такое внушительное, как у прочих в рейтинге, не говоря уже о численности военнослужащих. Почему же Соединенное Королевство прочно обосновалось в десятке победителей?

Как говорят эксперты, причина – впечатляющий военный бюджет (4-е место в мире, 68 млрд долларов), который не уступает многим более крупным государствам. А еще дело в выгодном расположении острова, который не так-то просто атаковать.

4.

7. Франция PwrIndx: 0.1283

У Франции не так много кораблей (16-е место, 180 единиц), самолетов (10-е, 1055 единиц) и танков (36-е, 406 единиц) по сравнению с остальными государствами, однако те, что есть, современные и очень эффективные.

Самолеты Mirage и Rafale, вертолеты Tiger, танки LeClerc и единственный после США авианосец с собственной ядерной установкой – все это входит в основные силы французской армии.

Франция также вполне способна сама себя обеспечивать техникой и оборудованием, что, при необходимости, поможет вести затяжные военные действия.

5.

6. Южная Корея PwrIndx: 0.1261

Хотя эта восточноазиатская страна сравнительно небольшая по размерам, однако по численности вооруженных сил, числу самолетов (5-е место, 1595 единица) и военно-морскому флоту (13-е, 234) она прочно входит в первую десятку лидеров.

И все это при относительно небольшом бюджете (46 млрд долларов, 8-е по миру). Но что поделать, Южной Корее приходится наращивать мускулы в вечном соперничестве со своей северной сестрой, которая тоже старается не отставать, даже несмотря на слабость своей экономики.

6.

5. Япония PwrIndx: 0.1195

Хотя армия Японии насчитывает всего 305 тыс. человек, что составляет лишь небольшую часть от численности опасного соседа – Северной Кореи (впечатляющие 1,9 млн военнослужащих), однако разницу Страна Восходящего солнца компенсирует самым современным вооружением.

У японцев 1 450 самолетов специального назначения – больше, чем у любой другой армии мира (кроме, разумеется, США) и весьма внушительный флот с 36 эсминцами (третье место после США и Китая). Поддерживает все это богатство на плаву серьезные бюджетные отчисления (6-е, 47,5 млрд долларов).

7.

4. Индия PwrIndx: 0.0979

Высокий рейтинг Индии во многом обусловлен ее огромным населением (1,3 млрд человек) и, как следствие, большим числом военнослужащих. Не отстает от других Индия и по числу самолетов и танков (четвертое место и там и там).

А вот военно-морской флот не такой многочисленный, как следовало бы ожидать от страны, омываемой Индийским океаном. По числу судов она уступает гораздо менее многочисленным Таиланду и Египту (292 и 316 против 285 индийских судов). Как говорят, причина – в большом потреблении нефти и малом ее производстве.

Интересно, что пограничные войска Индии – единственные в мире, использующие в качестве средства передвижения верблюдов.

8.

3. Китай PwrIndx: 0.0511

Если США сделали ставку на военно-воздушные силы, а Россия – на танковые войска, то Поднебесная оборотилась лицом к морю. В состав военно-морских сил Китая входят 777 единиц боевой техники. В этом она ненамного отстала от азиатских соседей Россия (603 единицы) и внезапно Северная Корея (492 единицы).

А еще у Китая второй по величине военный бюджет, внушительное количество военно-воздушных судов (третье место после США и России, 3260 единиц), а по числу военнослужащих НОАК легко опережает все другие армии мира.

И хотя в рейтинг самых сильных армий мира по версии Global Firepower спецназ и прочие мастера плаща и кинжала не входят, однако Китай громко заявил о себе, когда несколько лет назад китайские солдаты заняли 3 из 4 призовых мест в ежегодно проводимом королем Абдуллой II международном соревновании в Иордане.

9.

2. Россия PwrIndx: 0.0501

Хотя холодная война давным-давно закончилась, на верхушке милитаристической пирамиды по-прежнему находятся две страны-соперницы: Россия и США.

Второе место в рейтинге самых сильных армий мира 2022 года России обеспечивает в первую очередь танковая техника (как тяжелая, так и легкая). Общий показатель мощности танковых войск (30 000 единиц) в нашей стране более чем в два раза превышает оценку следующей в списке – и нет, это не США, а Северная Корея (5895 штук).

Незначительно отстает Россия от других и по числу морских судов, а наличие топлива для них гарантирует тот факт, что Россия – один из крупнейших производителей нефти в мире. По численности военнослужащих РФ занимает пятое место в мире, однако число это постоянно колеблется за счет краткосрочных призывников.

10.

1. Соединенные Штаты Америки PwrIndx: 0.0453

Уже несколько лет подряд почетное первое место по боеспособности и военным мощностям в рейтинге занимает армия США. Но Америка не довольствуется ролью вооруженного до зубов наблюдателя, она активно вмешивается в дела других стран и всегда готова испытать новое вооружение в деле.

Правда, не все другие государства с восторгом принимают эту ситуацию – в некоторых государствах (например, Иране) армейские силы США даже внесены в список террористических организаций. Но американская боевая машина сбавлять обороты не собирается.

Содержание войск обходится казне США недешево, а жизнь солдат ценится дорого (каждый из них застрахован на сумму до 500 000 долларов). Однако Америка готова платить такую цену — недаром расходы на военные нужды в Америке намного превышают все другие страны (770 млрд долларов против 250 млрд. долларов Китая и 154 млрд. долларов России).

Американские солдаты набираются в армию исключительно на добровольной основе, причем только гражданами США решили не ограничиваться. Стать частью армии могут даже резиденты (граждане других государств, которые постоянно проживают в Америке). Немаловажно, что служба в армии облегчает получение американского гражданства. Набор идет от 18 до 42 лет.

Но одними людскими ресурсами американская армия не довольствуется. Если Россия – танковая держава, то США – авиационная. Число военно-воздушных единиц США более чем в три раза превышает аналогичный показатель России (13 247 против 4 173), не говоря уже о других государствах с самыми мощными армиями.

Источник: https://basetop.ru/rejting-armij-mira-2022/

zefirka.net