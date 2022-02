Презентация флагманов Samsung: онлайн-трансляция — Korrespondent.net

Первая в этом году презентация Samsung Galaxy Unpacked состоялась 9 февраля. Это онлайн-мероприятие, к которому могли присоединиться все желающие.

Корреспондент.netпредставляет текстовую трансляцию события и показывает фото новинок от южнокорейского производителя.

Galaxy S22 — 27 999 / 29 999 гривен

Galaxy S22+ — 32 999 / 34 999 гривен

Galaxy S22 Ultra — 39 999 / 41 999 / 45 999 гривен

Galaxy Tab S8 — от 22 999 гривен

Galaxy Tab S8+ — 34 999 гривен

Galaxy Tab S8 Ultra — 43 999 гривен

Онлайн-трансляция презентацииSamsung (видео)

Текстовая онлайн-трансляция презентацииSamsung

18.06 Презентация завершилась призывом «Берегите себя!»

18.05Samsung стремится быть экологически осознанным и работает над тем, чтобы решения имели положительное влияние на мир. «От самих устройств до их упаковки и чехлов мы создали серию Galaxy S как часть нашей платформы Galaxy for the Planet, чтобы продемонстрировать наши принципы бережного отношения к окружающей среде».

В производстве новой серии Galaxy используется переработанный пластик, которым был загрязнен океан. Компания также нашла способ использования рыболовных сетей — самого опасного вида мусора в океане — для производства некоторых компонентов.

Кроме того, упаковка была уменьшена на 19% по сравнению с S21 и на 56% по сравнению с S20. А сама упаковка состоит из 100% переработанной бумаги. Больше того, все чехлы и кейсы для серии S созданы с использованием UL-сертифицированных экоматериалов, а пластиковую упаковку заменили на бумажную.

18.03 Galaxy для планеты — новая кампанияSamsung, запущенная в сентябре. Компания заботится о защите окружающей среды.

18.02 Knox Security защищает все ваши личные данные.

18.01 Защиста, прозрачность, выбор — три принципа политики безопасностиSamsung. Отключена функция слежения в ключевых приложениях.

18.00Интерфейс One UI4 — удобные настройки и контроль конфиденциальности. One UI4 дает больше свободы в использовании мобильных устройств и предоставляет возможность создать уникальный индивидуальный интерфейс для каждого телефона.

Также добавлен более широкий выбор эмодзи, гиф-файлов и стикеров для клавиатуры. Оболочка оснащена обновленными функциями безопасности и приватности. Теперь пользователь сможет сам определять, что именно он хочет оставить в зоне приватности. Все настройки приватности собраны в одном удобном месте.

17.57 Samsung Wallet — безопасное и удобное приложение для управления личными финансами, в том числе криптовалютой.

17.56 Galaxy Watch 4 — добавлены новые цвета и обновления. Улучшенный функционал расширит возможности экосистемы.

17.55 Названы цены в Украине:Galaxy Tab S8 Ultra -43 999 гривен,Galaxy Tab S8+ — 34 999 гривен, Galaxy Tab S8 — от22 999 гривен. При раннем заказе в подарок наушникиGalaxy Buds Pro.

17.49 Оболочка Android One UI4 позволяет использовать все возможности расширенной экосистемы устройств Samsung. Все устройства можно плавно синхронизировать. Например, на планшете можно рисовать, а смартфон использовать как палитру. Или снимать видео на телефон, а потом редактировать его на планшете.

17.47Samsung продолжает сотрудничать с Google для обновления Google Duo. Так что теперь можно будет наслаждаться совместным просмотром видео в прямом эфире со своими друзьями.

Google Duo — функция совместного просмотра в прямом эфире. Это дает возможность по-новому общаться с друзьями и наслаждаться совместным опытом. Вы сможете совместно смотреть шоу или быстро поделиться браузером, чтобы найти ресторан для ужина. Для этого нужно будет всего лишь найти в книге контактов друзей, с которыми хотите поделиться, и нажать кнопку Duo. На экране звонка можно выбрать то, чем хотите поделиться. Например, если выбрать галерею, то ваши друзья увидят на своем экране то же, что и вы.

17.46 Каждая модель Galaxy Tab S8 оснащена пером S-Pen. Перо станет вашей волшебной палочкой: с его помощью можно не только писать заметки, но и снимать селфи, управлять презентациями и музыкальным проигрывателем. Все эти функции особенно пригодятся людям, которые создают контент.

17.45Galaxy Tab S8 оснащен двойной передней камерой 12 Мп с углом обзора 120 градусов, что выводит видеозвонки на новый уровень. А трехмерный микрофон и система подавления шума делает делают звук кристально чистым.

17.44Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Ultra впервые используют 4-нанометровый процессор, максимальный объем RAM составляет 16 Гб (в Украине будет доступна версия 12 Гб). Есть поддержка накопителя объемом до 1 Тб.

17.43 Представлено новое поколение планшетовGalaxy Tab S8.

17.42Galaxy S22 Ultra доступен к заказу в Украине по цене от 41 999 гривен.

17.40Роберт Кинсл из YouTube: «Лучше всего смотреть YouTube на устройствахSamsung. Мы благодарны за сотрудничество».YouTube в рамках сотрудничества сSamsung предлагает бесплатный тестовый период премиум-подписки.

17.35Новый нейронный процессор обеспечивает лучшую работу искусственного интеллекта, что позволяет снимать как профессионал даже новичкам. Это лучшая интеллектуальная камера на устройствах Samsung.

17.32 Nightoraphy — новый стандарт ночной съемки. Четкая и стабильная съемка даже в темноте.

17.31 Пиковая яркость для Galaxy S22 Ultra увеличена до 1750 нит. Это самые яркие дисплеи смартфонов Galaxy.

17.30 Передовые технологии позволяют телефону оптимально отвотить тепло, не перегреваясь в процессе работы.

17.27Алгоритм Vision Booster значительно улучшает контрастность.

17.25Galaxy S22 Ultra имеет идеально симметричный металлический корпус, идеально соединенный с блоком камер. Дизайн представлен в четырех смелых и актуальных цветах: фантом белый, фантом черный, зеленый и новый утонченный бургунди.

Galaxy S22 Ultra выполнен из сверхпрочного материала Armor Aluminum и с обеих сторон покрыт Corning Gorilla Glass Victus Plus. Смартфон оснащен 4-нанометровым процессором — самым быстрым на устройствах Galaxy.

17.23 ПредставленGalaxy S22 Ultra со встроенным пером S-Pen.Эта модель совмещает мощность и продуктивность Galaxy Note и камеру серии S, чтобы внедрить «новый эпический стандарт».

17.20 Названы цены в Украине:Galaxy S22 — от 27 999 гривен,Galaxy S22+ — от 32 999 гривен.

17.19 Snapchat, TikTok, Google Duo — делиться с друзьями контентом будет максимально просто.

17.17Galaxy S22 оснащен передовыми камерами фото и видео, которые обеспечивают исключительную функциональность в ночное время и открывают доступ к простым в использовании инструментам редактирования.

Устройства S22 более долговечны. Корпус выполнен из самого крепкого сплава Armor Aluminum, который был у Galaxy S-серии. Кроме того, S22 покрыт Corning Gorilla Glass Victus Plus как спереди, так и сзади, что сейчас является эксклюзивным для Galaxy S22.

17.15 Рекламный ролик Galaxy S22 — смартфона, который позволяет даже новичкам снимать как профессионалам. Одна из главных «фишек» — суперсовременная камера, которая снимает даже в темноте.

17.11Вот-вот будет представлен «идеальный смартфон, который сможет сделать каждый ваш день идеальным».

17.06 Представитель ПРООН рассказывает о сотрудничестве сSamsung. Важно объединить усилия, чтобы позаботиться о планете и климате. Технологии помогают восстановиться после кризиса, вызванного пандемией.

17.02Президента подразделения смартфоновSamsung Ро Тхэ Мун (Tae Moon Roh) рассказывает о передовых технологиях и глобальных целяхSamsung.

На мероприятии технологический гигант собирается представить новые телефоны флагманской серии — это Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Кроме того, ожидается презентация долгожданного планшета Galaxy Tab S8.

Сама компания анонсировала новинку так: «Мы устанавливаем новый эпический стандарт для смартфонов с самой примечательной серией S из когда-либо созданных». Samsung обещает, что на мероприятии можно будет «подробно ознакомиться с устройствами, которые определят будущее мобильной связи».

Известный блогер Эван Блэсс (Evan Blass) выложил изображения новинок от Samsung. Так, базовая и средняя модели будут идентичны внешне, дизайн выполнен в стиле Galaxy S21. Гаджеты выйдут на рынок в четырех цветах: черном, зеленом, розовом и белом.

Что касается Galaxy S22 Ultra, то он будет напоминать смартфоны закрытой линейки Galaxy Note. Новинка оснащена стилусом и будет представлена в четырех цветах: черном, белом, зеленом и бронзовом.

Информатор, который в прошлом году слил все детали об устройствах, показанных на презентации в августе, назвал цены на линейку Galaxy S22 в США:

В Европе, как сообщает WinFuture, цены составят:

По информации немецкого блогера и проверенного инсайдера Макса Джамбора (Max Jambor), на презентации может быть также представлена умная колонка Galaxy Home Mini 2, которая поддерживает подключение Bluetooth 5.2 и имеет модельный номер SM-V320.

Разные источники допускают вероятность того, что выйдут новые фитнес-браслеты, наушники и другие сопутствующие аксессуары.

Аналитик и информатор Дохьюн Ким (Dohyun Kim) сообщает, что в Европе Samsung Galaxy S-серии получит процессор Exynos от ADM, а в США — от Qualcomm. Это первый смартфон от Samsung, который должен изменить впечатления от мобильных игр. Он также будет поставляться с технологией трассировки лучей, что позволит испытать дополненную реальность в ее лучшем виде.

Все три телефона линейки Galaxy S22 будут оснащены ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев, встроенными в дисплей. Однако Base S22 и S22 Plus будут напоминать Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus. Только Galaxy S22 Ultra получит поддержку UWB для обеспечения абсолютной совместимости с трекерами Samsung Galaxy SmartTag Plus.

Ширина дисплея, батарея и яркость также несколько изменились по сравнению с Galaxy S21. По данным WinFuture, дисплей на 0,1 дюйма меньше, чем у S21, а частота составляет около 120 Гц. Также увеличена яркость: от 1500 до 1750 нит, по сравнению с 1300 нит в прошлом году. Galaxy S22 и Galaxy S22+ будут оснащены дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением FHD+. Емкость аккумулятора варьируется от 3600 мАч до 4500 мАч.

Galaxy S22 Ultra получит дисплей QHD+ Dynamic AMOLED 2x. Смартфон, скорее всего, будет поставляться с объемами памяти 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, с оперативной памятью до 12 ГБ. Емкость аккумулятора S22 Ultra, вероятно, составит 5000 мАч. Устройство предположительно будет иметь четырехъядерную камеру на 108 Мп, а также селфи-камеру на 40 Мп.

Базовая модель S22 и Galaxy S22 Plus будут оснащены 50-мегапиксельной основной камерой, которая будет работать в паре с 12-мегапиксельным UltraWide и 10-мегапиксельным объективом. Основной 50-мегапиксельный сенсор стал немного больше, на 1/1,56 дюйма. Этот большой сенсор даст пользователям Galaxy «полную власть над тьмой и дополненной реальностью».

Судя по всему, новая линейка сможет похвастаться восхитительным качеством ночной съемки: камера способна освещать самые темные уголки.

Ready to break the rules of light?

Even moments in the dark can turn into epic highlights. See the light at #SamsungUnpacked on February 9, 2022. #MakeNightsEpic

Register at https://t.co/DIakqCJlkZ pic.twitter.com/KJlKlSVxNU

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 29, 2022