Навіть помірне вживання алкоголю може мати наслідки

Якщо ви любите розслабитися з келихом вина після важкого дня, ви не самотні. Проте слід враховувати можливі побічні ефекти, серед яких онкозахворювання, розповідає Eat This, Not That!

Наприклад, алкоголь збільшує ймовірність розвитку раку стравоходу.





«Рак язика та стравоходу має високу кореляцію з вживанням вина», — каже Брача Банаян, ліцензована медсестра та генеральний директор IVDRIPS.

Так, згідно з дослідженням 2017 року, опублікованим в PLoS One, вживання навіть одного алкогольного напою на день асоціюється з підвищеним ризиком раку стравоходу.

Окрім того, у жінок може зрости ризик раку грудей.

Якщо у вашій родині є рак молочної залози в анамнезі, краще відмовитися від вечірнього келиха вина.

«Навіть помірне вживання алкоголю, здається, збільшує ризик раку грудей, а не зменшує його», — пояснює Керрі Лем, доктор медичних наук, FAAMFM, ABAARM, з Dr. Lam Coaching.

Насправді, згідно з дослідженням 2006 року, опублікованим в Annals of Epidemiology, лише один-два напої на день можуть підвищити ризик раку грудей у ​​людини на 30-50 %.

GreenPost