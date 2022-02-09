Mini планирует обновить «заряженный» JCW

Компания Mini вывела на тесты в Германии прототип «заряженной модели John Cooper Works, планируя представить в текущем году обновленную версию не только внешне, но и с улучшенными техническими данными.

Источник: avtodream.org

В частности, новинка имеет немного укороченные передние свесы, но камуфляж не позволяет рассмотреть изменения более подробно. Кроме того однозначно установлен иной бампер, да и в целом передняя часть выглядит более «чистой и простой».





Судя по всему на модели появятся и новые фары, а также установлены большего размера боковые зеркала со встроенными «поворотниками».

Сзади надо отметить установленный по центру выхлопной патрубок, при этом не исключено, что к выходу на рынок здесь тоже произойдут изменения, как и с задними фонарями, которые могут получить иную графику.

В салоне нового Mini JCW ожидается появление большого тачскрина мультимедиа, увеличение количества сенсорных кнопок, а ручка переключения передач переместится вправо под большой круглый экран.