Подземка с паровозами: куда в XIX веке англичане девали дым в метро (ФОТО)

Первая линия метро была запущена в Лондоне в 1863 году. Ни о какой электрификации тогда речи не шло. Как же британцам удалось решить проблему задымления?

1.

Проблема стояла остро и касалась она не только задымления, но и жары. Ведь отвести тепло от работающего котла под землей не так просто.

Тоннели строили по простому принципу. Выкапывали проход, а по бокам возводили кирпичные стены. На дно закладывали рельсы. Далее конструкцию перекрывали кирпичными аркадами. В сочетании с паровозом, получались дымовые камеры с риском задохнуться от задымления.





Железнодорожные компании постоянно боролись с этими проблемами. Сперва попробовали использовать уголь из Уэльса — от него оставалось намного меньше дыма.

2.

Инженер Джон Фаулер сконструировал специальный паровоз, который должен был конденсировать выхлопные газы. В его конструкции предусматривались огнеупорные кирпичи, чтобы держать тепло. Но на практике этот паровоз так и не заработал — конструкцию признали сложной и нецелесообразной. Неудавшийся проект вошел в историю под названием «Призрак Фаулера».

На станции Грейт-Портленд-стрит был установлен гигантский вентилятор, чтобы вдувать воздух в туннели. На других станциях открыли входы, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Появились вентиляционные шахты — специальные воздушные выходы из метро.

3.

Пешеходы ненавидели эти вентиляционные шахты. Каждый раз, когда проезжал поезд, на улицу изрыгались облака пара и дыма, осыпая всех, кто находился поблизости, сажей и пеплом.

На линии соорудили открытые участки. Было сделано несколько больших пролетов для вентиляции, например, как на этой фотографии:

4.

Уголь в топку старались не подбрасывать, пока поезд не выйдет на открытый участок.

Пассажиры на станциях тоже страдали. Кто не успел заскочить в поезд — получал порцию черного дыма. Люди пригибались к земле, когда поезд уходил в туннель.

Хуже всего приходилось машинистам и кочегарам. У машинистов не было защитного лобового стекла — так как на нем конденсировался пар и закрывал обзор. Любой мелкий камешек наносил серьезную травму. Экипажу поездов метро рекомендовали отращивать густые бороды, чтобы защищать их от пара и дыма.

30 лет лондонцы ездили в метро в таких кошмарных условиях. И только в конце XIX века начинается переход на поезда на электрической тяге.

Кстати, даже сейчас атмосфера в лондонском метро считается довольно токсичной — в ней зашкаливает концентрация твердых частиц, в частности — асбеста.

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