Мост Ахметова в Киеве | Комментарии Украина

Для нового киевского моста «Волна», который соединит набережную и остров Оболонский, меткомбинат «Азовсталь», входящий в группу «Метинвест», отгрузит 300 тонн металла. Об этом сообщает РБК-Украина.
«В Украине появится еще один мост и его можно назвать побратимом нашего, Запорожского моста. Потому что при строительстве моста «Волна», который будет располагаться на туристическом маршруте «Набережная — парк «Наталка» — о. Оболонский», также будет использована сталь «Метинвеста. Компания отгрузит 300 тонн горячекатаного листового проката марки S355NL толщиной 8-32 мм производства «Азовстали»,- сказано в публикации.
«Азовсталь» сообщает, что мост «Волна» планируют завершить в этом году.
«Мост будет полностью пешеходным с соблюдением удобств для маломобильных групп населения. Его планируют достроить к середине 2022 года», — говорится в заявлении.
Новый мост «Волна» в Киеве (фото из открытых источников)
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