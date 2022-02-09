Мост Ахметова в Киеве | Комментарии Украина

Для нового киевского моста «Волна», который соединит набережную и остров Оболонский, меткомбинат «Азовсталь», входящий в группу «Метинвест», отгрузит 300 тонн металла. Об этом сообщает РБК-Украина.

«В Украине появится еще один мост и его можно назвать побратимом нашего, Запорожского моста. Потому что при строительстве моста «Волна», который будет располагаться на туристическом маршруте «Набережная — парк «Наталка» — о. Оболонский», также будет использована сталь «Метинвеста. Компания отгрузит 300 тонн горячекатаного листового проката марки S355NL толщиной 8-32 мм производства «Азовстали»,- сказано в публикации.

«Азовсталь» сообщает, что мост «Волна» планируют завершить в этом году.

«Мост будет полностью пешеходным с соблюдением удобств для маломобильных групп населения. Его планируют достроить к середине 2022 года», — говорится в заявлении.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что «Метинвест» вдвое увеличил выплату налогов. Несмотря на то, что 2021-й был тяжелым для многих отраслей, некоторым компаниям удалось нарастить прибыль и, соответственно, существенно пополнить украинскую казну. В частности, в компании «Метинвест» заявили, что увеличили уплату налогов более чем вдвое – до 52 млрд. грн. В общем, «Метинвест» сейчас является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Как утверждает экономист Борис Кушнирук, их доля в уплаченном налоге по Украине составляет около 5%. Увеличение прибыли компании играет важную роль и для украинской экономики. Ведь у «Метинвеста» есть возможность не только платить больше налогов, но и обеспечивать рабочие места.

Новый мост «Волна» в Киеве (фото из открытых источников)

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