Бензин А-98 цена | Комментарии Украина

На мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода в начале февраля был произведен бензин с октановым числом 98. Это произошло впервые в истории отечественной нефтепереработки. Об этом сообщили на сайте частной компании «Укртатнафта», передает портал «Комментарии».

Бензин А-98 цена. Фото из открытых источников

«Бензин премиального качества марки А-98-Евро5-Е0 в количестве 2 тысяч тонн готов к отгрузке на АЗС. Топливо изготовлено в полном соответствии с ДСТУ 7687:2015 и требованиями Технического регламента. Эта марка бензина отвечает жестким эксплуатационным требованиям и экологическим стандартам стран ЕС «, – сообщили в компании.

Такие возможности в Украине стали доступны после того, как в 2020 году были запущены установки низкотемпературной изомеризации и заменены установки каталитического риформинга каталитических систем в 2021 году.

Ранее Украине поставляли бензин А-98 из Литвы (примерно 7,5 тысячи тонн в год). Однако 7 февраля этого года Беларусь заблокировала поставки А-98 из Литвы в Украину через территорию Беларуси железнодорожным транспортом. В настоящее время украинские АЗС смогут закупать премиальное топливо у украинского оператора. Цена за литр топлива А-98 составляет около 39 гривен.

«В связи с прекращением Республикой Беларусь железнодорожного транзита нефтепродуктов из Литвы в Украину и заявлениями политического руководства Беларуси о возможном прекращении поставок нефтепродуктов белорусского производства в Украину, ПАО «Укртатнефть» сообщает о возможности увеличения переработки нефти на 80%», — добавляют в компании .

Таким образом, ПАО «Укртатнафта» имеет возможность вместе с другим отечественным производителем (АО «Укргаздобыча») полностью удовлетворить спрос в бензинах в Украине в случае наступления соответствующей ситуации.



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