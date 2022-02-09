Рябчук причины расстрела | Комментарии Украина

В государственном бюро расследований (ДБР) сейчас отрабатывают три версии причин трагедии в Днепре, где солдат Артемий Рябчук открыл стрельбу из автомата по военным, в результате которой погибли пять человек и еще столько же получили ранения. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, передает портал «Комментарии».

Артемий Рябчук. Фото с сайта Нацполиции

Недавно некоторые СМИ распространили 15-секундное видео с фрагментом допроса подозреваемого Артемием Рябчуком. В нем он утверждает, что он якобы «испытывал злобу, несправедливость и просто устал терпеть». Это как раз и есть основная версия следствия – неуставные отношения в Нацгвардии. По данным следователей, в части вероятно присутствовала так называемая «дедовщина», а самого Рябчука якобы травили солдаты старшего призыва — заставляли работать вместо отдыха.

«Это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле его, через сообщение им командирам о нарушении устава военнослужащими во время несения службы, принуждениями старослужащих к выполнению подозреваемым работ по уборке помещений во время отдыха в составе караула, что приводило к истощению организма» – сообщили в ДБР.

Вторая версия следствия – совершение преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его пребыванием в физиологическом аффекте.

И еще одна версия, рассматриваемая в ДБР — это совершение преступления по поручению иностранных спецслужб для дестабилизации правопорядка в стране, поскольку был установлен факт посещения Рябчуком Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.

Напомним, трагедия произошла в Днепре 27 января на территории машиностроительного завода «Южмаш». Артемий Рябчук, привлеченный к охране объекта, расстрелял из автомата сослуживцев. Жертвами стали пять человек, в том числе работница завода, а еще пять – получили ранения.

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