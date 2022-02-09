Всего за неделю смертность от COVID-19 в мире выросла на 7%, – ВОЗ

Такие данные по состоянию на 6 февраля 2022 года. О них сообщили во Всемирной организации здравоохранения в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

К слову Все больше украинцев получают бустерную вакцину от COVID-19: свежая статистика

В целом по миру за неделю с 31 января по 6 февраля года количество новых случаев заболевания COVID-19 снизилось на 17%.

Тогда как количество смертей увеличилось на 7%.

В 6 регионах ВОЗ зарегистрировали более 19 миллионов новых случаев и чуть менее 68 тысяч новых смертей.

Внимание! По состоянию на 8 февраля 2022 года во всем мире зарегистрировали более 401 млн подтвержденных случаев заболевания и свыше 5,7 миллиона случаев смерти. Также ввели почти 10,25 миллиарда доз вакцины против COVID-19.

Где больше всего новых случаев

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в США – 1 874 006 новых случаев.

Далее идет Франция – там выявили 1 738 189 новых случаев, снижение составило 26%.

В Германии 1 285 375 новых случаев. Эта цифра увеличилась на 22%.

В Бразилии обнаружили 1 241 025 новых случаев.

Закрывает пятерку стран с наибольшим приростом инфицирования Индия. Там подтвердили 1 095 616 новых случаев коронавируса.

К слову! Как отметили в ВОЗ, в США, Юго-Восточной Азии и Африке отмечается падение уровня заболеваемости. В странах Восточного Средиземноморья, наоборот, рост. Незначительное снижение случаев заболеваемости показывает Европа, на которую за неделю пришлось 58% новых случаев COVID-19.

Количество новых летальных исходов

Наибольшее количество смертей также зафиксировали в США (14 090 новых смертей), Индии (7 888), Российской Федерации (4 686), Бразилии (4 610) и Мексике (2 910).

Доминирует Омикрон

В ВОЗ добавили, что более 96% новых случаев составляет штамм коронавируса Омикрон. Дельту фиксируют в более чем 3% новых случаев.

«Однако данные показывают, что две дозы вакцины меньше защищают от всех последствий штамма Омикрон, чем это наблюдалось ранее для других вариантов, которые вызывают беспокойство. Однако бустерные дозы существенно улучшают эффективность», – говорится в сообщении.

Какова статистика коронавируса в Украине

В Украине зафиксировали уже 4,38 миллиона случаев коронавируса всего. Прирост за сутки, 8 февраля, составил более 38 тысяч. Это больше, чем днем раньше.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала