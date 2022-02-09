В Египте обнаружили уникальную капсулу времени

Египетские археологи совершили потрясающую находку, раскопав 18 000 табличек, описывающих жизнь древней цивилизации. Об этом сообщает Express.

Египетские пирамиды — фото из открытых источников

Открытие было сделано в древнем египетском городе Атрибис, вблизи современного города Сохаг, Египет. Специалисты обнаружили тысячи острак – надписей на кусках керамики. Тысячи лет назад их использовали в качестве блокнотов, когда древние египтяне писали частные письма и литературные произведения.

Профессор Кристиан Лейтц, исследователь Института древних ближневосточных исследований, сказал: «В древности остраку использовали в больших количествах как материал для письма, написывали чернилами и тростником или полой палочкой».

В заявлении команда добавила: «Эти остраки дают разнообразное представление о повседневной жизни Атрибиса.

«Около 80 процентов черепков написано демотикой, общепринятой административной письменностью в периоды Птолемея и Рима, которая развилась из Иератики после 600 года до нашей эры. Среди других наиболее распространенных находок — остраки с греческим письмом, но мы также встречали надписи иератическими, иероглифическими и — реже — коптскими и арабскими буквами», – заявили исследователи.

Существовало множество разных остриков – на одних изображения, на других слова.

Команда добавила: «Содержимое остраки варьируется от списков разных названий к описаниям различных продуктов и предметов ежедневного употребления. Есть списки месяцев, чисел, арифметических задач, грамматических упражнений и «птичий алфавит» — каждой букве приписывалась птица, имя которой начиналось на эту букву «.

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