Как лучше готовить овощи, чтобы сохранить их пользу

Отваривание

Если нравятся вареные или иначе просто не получается, лучше есть вареные, чем никакие. Но есть методы приготовления овощей, при которых большая часть витаминов сохраняется.

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В Китае изучили, что происходит с витамином C при разных способах приготовления. Для этого брокколи обработали пятью способами: готовили на пару, варили, грели в микроволновке, жарили и обжаривали с последующей варкой. После этого ученые оценили, какой процент витамина С остался в овощах: оказалось, что сваренный брокколи потерял 38% витамина С, а жареный – 33%.

Дело в том, что во всех овощах есть водорастворимые витамины B, С, фолиевая кислота. При варке часть витаминов выщелачивается – выводится в воду и остается в ней. А значит, если после приготовления слить воду в раковину, часть витаминов потеряется. Поэтому варка с последующим сливом воды не самый лучший вариант, когда нужны только овощи без бульона. Но если планируете использовать воду для супа или рагу, то варить овощи можно: витамины все равно останутся в блюде.

В Корее провели эксперимент, в котором изучили влияние различных видов обработки на жирорастворимые витамины К, А, Е. Для этого закупили брокколи, морковь, шпинат, цукини, батат, картофель, мангольд, мальву и приготовили их путем бланширования, варки, приготовления на пару и в микроволновке. Выяснилось, что варка не уменьшает содержание витамина К в овощах. А вот витаминов А и Е осталось меньше.

Запекание и пар

Китайский и корейский эксперименты показали, что пароварка сохраняет самый высокий уровень питательных веществ. К примеру, витамина С после приготовления на пару осталось почти столько же, сколько было в сыром овоще. Возможно, это связано с тем, что продукт не полностью погружался в воду.

В запеченных овощах также хранятся витамины. Таким образом можно заменить варку, например, когда для винегрета по рецепту нужны вареные овощи. С запеченными получится даже вкуснее, и польза сохранится. Единственное правило – запекать овощи нужно без использования жира и растительного масла.

Чтобы сохранить витамины в картофеле, запекать и употреблять его лучше в мундире, то есть в кожуре.

Замороженные овощи

В замороженных овощах сохраняются все находящиеся в свежих витамины. Иногда у замороженных даже больше витаминов, потому что на замораживание идут только спелые плоды. Для доставки в магазины фрукты и овощи собирают недозрелыми, чтобы они не испортились во время транспортировки.

Перед тем как приготовить что-нибудь из овощей, их нужно разморозить, промыть и только потом добавить в блюдо. Если положить овощи сразу замороженными, то, пока они тают, другие ингредиенты могут развариться. Когда хочется оставить овощи целыми и неразваренными, лучше готовить их на пару.