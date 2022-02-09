Алек Болдуин начал сниматься в новом фильме

Актер прокомментировал новую работу и рассказал, что отныне будет вести небольшой дневник.

Голливудский актер Алек Болдуин впервыевернулся к съемкам в кино после гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма Ржавчина. Об этом сообщает Fox News.





По информации телеканала, актер принимает участие в съемках картины 97 минут, которые проходятв Великобритании.

Известно, что Болдуин участвовал как минимум в двух сценах: внутри здания и на улице. Его заметили в темном костюме с бордовым галстуком. Также по сюжету фильм якобы рассказывает историю об угнанном самолете. Авиалайнер вот-вот потерпит крушение. Поэтому власти пытаются решить ситуацию.

Источники телеканала сообщили, что актер может сыграть роль сотрудника Агентства национальной безопасности. При этом, актерский состав фильма пока неизвестен.

«Я сказал, что буду вести небольшой дневник, пока буду путешествовать и работать. Сегодня у нас был наш первый день, который всегда бывает сложным. Я работаю не так много, как раньше, и, может быть, я уже говорил это раньше, но ты идешь на работу и забываешь, что ты должен делать. Я просто подумал: «О, Боже, чем ты занимаешься? Что такое актерство или какая-то ерунда, которой я в итоге занимался?». Странно возвращаться к работе. Я не работал с 21 октября прошлого года, когда на съемках этого фильма произошла эта ужасная вещь и случайная смерть нашего оператора Галины Хатчинс», — рассказал Болдуин своим подписчикам в Instagram.

Напомним, 21 октября прошлого года во время съемок одной из сцен фильма Ржавчина на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико Болдуин выстрелил из пистолета, в котором оказался боевой патрон, ранив оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. В итоге Галина скончалась от полученных травм, а Джоэла в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Команда фильма Ржавчина поддержала Болдуина