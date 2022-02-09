В СМИ называют пустым визит Шольца в США

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В Вашингтоне канцлер ФРГ Шольц выглядел очень слабо. Когда на фоне попыток России навязать свои правила игры в Европе от Шольца ждали конкретных и решительных заявлений, как от лидера не только Германии, но и всего Евросоюза, тот лишь оказался способным озвучить общие дипломатические фразы. На фоне президента США Джо Байдена Шольц выглядел очень невзрачно. Как передает портал «Комментарии», об этом пишет «DW».

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Шольц и Байден. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, фактически глава Белого Дома поставил немецкого канцлера перед фактом, заявив при прессе, что, если Россия предпримет попытку вторжения в Украину, то США гарантируют, что закончат историю с «Северным потоком-2», закрыв его окончательно. 

«Я обещаю вам, что мы будем способны это сделать», — заявил Джо Байден, обратившись к Олафу Шольцу на совместной пресс-конференции.

Таким образом Байден не только в очередной раз предупредил Россию, но и Германию, ведь, по сути, остановить газопровод должен будет именно Берлин, как партнер и союзник США.

Олаф Шольц не стал выступать против таких речей Байдена, но и открыто отказался их поддержать. От него СМИ так и не услышали решительности покончить с «Северным потоком-2», если российские войска нарушат территориальную целостность Украины в очередной раз. Фраза «Россия заплатит высокую цену» уже звучала неоднократно и в мире ее уже не воспринимают, как что-то новое и угрожающее, ведь от европейского лидера, которым остается Германии, по-прежнему, нет конкретики.

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