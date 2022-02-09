Больницы получают деньги за каждого вакцинированного пациента, – Ляшко

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, вакцинация против COVID-19 входит как отдельная составляющая в программу медицинских гарантий 2022 года. Как и в прошлом году, пациенты могут свободно вакцинироваться против коронавируса бесплатно.

Читайте также: В Украине почти 40 тысяч новых случаев COVID-19: количество госпитализаций выросло вдвое

Деньги за вакцинацию для больниц

Медицинские учреждения получают за каждого пациента:

35 гривен за первую дозу вакцинации;

84 гривны за вторую дозу вакцинации;

60 гривен за третью дозу вакцинации.

Виктор Ляшко “В услугу помимо самой прививки входит фиксирование факта вакцинации в электронной медицинской карте пациента для возможности генерации сертификата в Дии, а также выдача бумажного сертификата”.

Как проходит прививка против коронавируса