Водителям не стоит полагаться на автопилот Tesla (ВИДЕО)

Tesla Model Y въезжает в столб и пытается вырулить на рельсы.

Источник: avtodream.org

Автопилот Tesla считается самой продвинутой системой в своём роде, однако даже он порой совершает досадные ошибки, которые могут привести к ДТП или стоить вам жизни. Понять, почему это утверждение небеспочвенно, позволяет свежее видео от одного из испытателей.

В Сеть попали кадры, на которых запечатлена одна из самых первых аварий, спровоцированная автопилотом Tesla Model Y. На опубликованных кадрах видно, как электрокар при повороте направо не распознаёт столбики и врезается в них. Инцидент произошёл в ходе испытаний в центре Сан-Хосе.





Уточняется, что перед аварией водитель установил последнее обновление программного обеспечения Tesla, Full Self Driving Beta 10.10. По какой-то причине автомобиль не смог распознать столбики, отделяющие велосипедную дорожку от автомобильной дороги.

Столкновение произошло на безопасной скорости, поэтому к серьёзным последствиям для автомобиля оно не привело – слегка поцарапался передний бампер.

Запечатлены в опубликованном видео и многие другие огрехи в работе системы FSD: видно, что машина неоднократно теряется при поворотах – пытается въехать на трамвайные пути и не всегда понимает, где именно находится дорога для автомобилей. Впрочем, пока система FSD находится на стадии тестирования: водители-тестеры тщательно отбираются для участия в программе.