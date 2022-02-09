Суха шкіра на ліктях: причина та як покращити стан

Суха шкіра на ліктях – це не тільки негарно, але й інформативно. Така проблема може свідчити зміни, які відбуваються в нашому організмі. Тому не варто ігнорувати появи сухості, шорсткості або маленьких ранок на шкірі. Звичайно, зараз не йдеться про ті випадки, коли ви носите травмуючий одяг – в цьому випадку проблема вирішується за допомогою засобів для догляду.

Якщо шорсткість з’явилася не в результаті тертя об предмети або одяг, значить, потрібно шукати її причини в чомусь іншому.





Нестача вітамінів

Як відомо, вітаміни дуже важливі для правильного розвитку нашого організму. З віком шкіра стає в’ялою, втрачає свій природний блиск. А лікті можуть ставати сухими при дефіциті вітамінів D3 і групи В. Щоб виправити проблему, досить підвищити їхній вміст в своєму організмі.

Ендокринні проблеми

У багатьох жінок спостерігаються проблеми в роботі щитовидної залози. Коли вона погано виробляє гормони, це відбивається на нашому стані. В тому числі, шкіра не здатна правильно регенерувати і протистояти травмуванню. І в першу чергу страждають лікті, які можуть бути шорсткими, з ранками або темними ділянками.

Анемія

Вона виникає при недостатньому, неякісному харчуванні або інших проблемах. Про розвиток такого захворювання може свідчити сухість шкіри. Це говорить, що в крові знижений рівень гемоглобіну і феритину. Стан не можна ігнорувати і краще одразу проконсультуватися з лікарем.

Іхтіоз

Це захворювання може виникати через генетичні причини або при дефіциті вітаміну А. Також його нерідко викликають порушення гормонального фону, ендокринні проблеми. Іхтіоз призводить до порушення процесів зроговіння шкіри. Як результат – шорсткість ліктів, вони виглядають занадто сухими і недоглянутими.

Вікові зміни

Сухість шкіри на ліктях може видавати ваш вік. При гормональних змінах знижується вироблення естрогену, і це позначається на шкірі. Організм старіє, а значить, шкіра стає сухою, втрачає свій блиск і красу. У такому випадку можна використовувати косметичні засоби для омолодження, які допоможуть повернути красу шкіри.

Псоріаз

Нерідко прояви псоріазу спостерігаються саме в зоні ліктів. Шкіра стає шорсткою, вона покривається плямами і ранами. Але такі ж симптоми мають і багато дерматитів, вони часто супроводжуються сверблячкою. У цьому випадку необхідно звернутися до грамотного дерматолога, який допоможе перемогти проблему.

GreenPost