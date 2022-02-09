Все больше украинцев получают бустерную вакцину от COVID-19: свежие цифры

Суточная статистика

​За сутки 8 февраля 72 007 людей вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек.

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Тогда как вторую дозу получили 31 007 человек, дополнительную дозу – 688 человек. Зато бустерный укол уже имеют – 19 100 человек.

Прививки проводила 941 мобильная бригада по иммунизации, 3 263 пункта прививки и 425 центров вакцинации населения.

К слову! Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузьмин заявил, что делать вакцинацию бустерной дозой обязательной власти пока не намерены.

Що відомо про «бустерну» вакцину / Інфографіка 24 каналу

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 499 220 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 499 218 людей;

дві дози – 14 840 450 людей;

додаткову дозу – 21 563 людини;

дозу – 493 303 людини.

Загалом провели 30 854 534 щеплення.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала