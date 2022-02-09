Ежик и Лошадка: новая порция фотожаб на встречу Макрона с Путиным

В интернете не утихает бурная фантазия пользователей социальных сетей вокруг прошедшей 7 февраля политической встречи президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

«Апостроф» публикует очередную порцию точных фотожаб и мемов.





Основным элементом, вызвавшим массу шуток, стал длиннющий стол между лидерами стран.

Некоторые решили дополнить картину репликами на фото, которые могли бы звучать от глав государств.

Некоторым даже показалось, что этот стол удачно подошел бы для шпагата балерины Анастасии Волочковой.

Также стол удачно бы подошел для главы Чечни Рамзана Кадырова и его лезгинки.

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