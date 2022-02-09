Кендалл Дженнер у шкіряних штанах з низькою посадкою (ФОТО)

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Подобається вам це чи ні, але факт залишається фактом — низька посадка — найголовніший тренд 2022. Тому саме час запитати себе: з чим же носити занижені штани та джинси? Кендалл Дженнер краще за інших знає відповідь на це запитання і на власному прикладі демонструє безпрограшні варіанти. Але їх об’єднує одне — модель радить максимально підкреслювати і акцентувати увагу на низькій посадці, оголюючи живіт. Тому кроп-топи та укорочені футболки вітаються.


Сама Кендалл міксує, наприклад, коротку чорну футболку зі шкіряними брюками темно-коричневого кольору із ефектом замшевої тканини. Образ модель доповнила чорними лаконічними човниками та сумкою-багетом.

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